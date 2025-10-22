Аварійні відключення світла почалися у більшості регіонів, з 16:00 діятимуть обмеження для промисловості, – "Укренерго"

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі в більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомила пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".

Компанія наголошує, що відключення скасують після стабілізації роботи енергосистеми.

"Водночас через пошкоджене ворогом обладнання – найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація", – зазначається у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" попередили, що через наслідки попередніх російських обстрілів сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомлялося, в ніч на 22 жовтня Росія знову атакувала Україну безпілотниками та балістичними ракетами.

Через ворожу атаку у Києві загинула людина. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства. У Міненерго зазначали, що війська РФ з ночі завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі.