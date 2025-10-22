Черговий удар по промисловості: НАДПУ закликала відкласти підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу

Заплановане зростання тарифу "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії може стати черговим ударом по промисловості, яка й без того перебуває в стані стагнації.

Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак, коментуючи оприлюднений проєкт тарифів компанії.

За словами Оринчак, у країнах, які переживають воєнні або кризові періоди, держава навпаки підтримує бізнес, допомагаючи йому зберегти робочі місця та експортний потенціал.

В Україні ж підприємства стикаються з протилежним: постійним зростанням тарифів і податковим навантаженням.

"Ми бачимо ланцюгову реакцію, від підвищення ставок земельного податку до зростання тарифів "Укрзалізниці", а тепер і "Укренерго". Це призводить до подорожчання всіх виробничих процесів, скорочення робочих місць і ризику втрати стратегічних галузей, зокрема гірничо-металургійного комплексу", – підкреслила Оринчак.

За її словами, експорт металургійної продукції вже впав на 70%, виробництво сталі скоротилося на 30%, а залізорудної сировини – майже на 50%. Водночас добувна промисловість уперше за роки незалежності перестала бути одним із головних наповнювачів держбюджету.

Окрему критику в НАДПУ викликає структура тарифу "Укренерго": Оринчак зазначила, що фонд оплати праці та соціальних витрат підприємства зріс на понад 20%, попри попереднє підвищення у серпні, а стаття "інші операційні витрати" зросла майже на 2 млрд грн (плюс 41%). Окрім того, ще 5 млрд грн закладено на коригування витрат минулих років. Також до нового тарифу включено 4 млрд грн на погашення боргів компанії в 2025 році.

"Усе це виглядає економічно невиправданим у період війни. Такі підходи погіршують конкурентоспроможність українських виробників, зривають контракти і ставлять під загрозу цілі ланцюги виробництва", – зауважила Оринчак.

Вона закликала державу та регулятора відкласти збільшення тарифу до завершення війни або хоча б реструктуризувати боргові зобов'язання "Укренерго", щоб уникнути різкого фінансового удару по підприємствах.

"Хоча б на період воєнного стану можна було б обмежитися виплатою відсотків без погашення основної суми кредитів", – впевнена Оринчак.

Вона наголосила, що без підтримки бізнесу неможливо говорити про сильну державу: саме бізнес створює робочі місця, наповнює бюджет та фінансує освіту та соціальну сферу.

"Держава без бізнесу – це аморфне поняття. Якщо знищити виробництво, не буде й самої держави, яку ми намагаємося відбудувати", – підсумувала Оринчак.

Нагадаємо, "Укренерго" оприлюднило оновлені проєкти тарифів на 2026 рік. Вони передбачають, що тариф на передачу має зрости до 848,52 грн/МВт-год (+24%), а тариф на диспетчеризацію – до 143,26 грн/МВтєгод (+45%).

У свою чергу в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали утриматися від підвищення та провести міжнародний аудит "Укренерго", адже розрахунки, які компанія надала, містять суперечності.