Пенсії в Україні – одні з найнижчих у Європі. Скільки отримують українські пенсіонери?. ІНФОГРАФІКА

Середня пенсія в Україні станом на початок жовтня 2025 року, за даними Пенсійного фонду, склала 6 436 грн, або ж близько 133 євро.

Однак майже третина пенсіонерів, понад 3,3 млн осіб, отримують у середньому виплати в розмірі 3340 грн, пише Опендатабот.

Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 грн на місяць. Минулого року таких пенсіонерів було ще більше – 26% отримували менш як 3000 грн, але після індексації виплати підросли до 3000 грн на місяць.

Загалом в Україні наразі нараховується майже 10,2 млн пенсіонерів. Кожен четвертий продовжує працювати.

Водночас є й ті, хто отримує більше. Так, близько 1,5 млн осіб, або 15% усіх пенсіонерів, мають середню виплату 15 750 грн – це приблизно 325 євро. Ще майже 3 млн українських пенсіонерів отримують у середньому 6 860 грн, а 2,1 млн – лише 4 510 грн.

Порівняно з Європою українська пенсія – одна з найнижчих на континенті. Її розмір приблизно такий самий, як у Албанії – 160 євро.

У Румунії та Болгарії пенсії сягають від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії – від 800 до 900 євро на місяць.

Найвищі пенсії в Україні традиційно у Києві – 8848 грн, що на 37% більше, ніж у середньому по країні. Найнижчі – у західних областях: на Тернопільщині (4997 грн), у Чернівецькій області (5173 грн) та на Закарпатті (5233 грн).

Понад чверть українських пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Наразі 2,8 млн працюючих пенсіонерів отримують у середньому 7069 грн виплат.

Раніше міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявив, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не може забезпечити ефективне інвестування таких коштів.

До того в Мінсоцполітики планували, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про накопичувальні пенсії у 2025 році, що дозволило б запровадити цей рівень пенсійного забезпечення вже з 2026 року.

Нагадаємо, у квітні 2023 року група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

Однак у вересні того ж року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему вже в 2025 році.

Пізніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович говорила, що запустити накопичувальну пенсійну систему можливо лише після завершення війни, але уряд планує підготувати всю інфраструктуру для цього до 2025 року.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

У квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування в першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.