Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 388 26

Пенсії в Україні – одні з найнижчих у Європі. Скільки отримують українські пенсіонери?. ІНФОГРАФІКА

Скільки отримують українські пенсіонери?

Середня пенсія в Україні станом на початок жовтня 2025 року, за даними Пенсійного фонду, склала 6 436 грн, або ж близько 133 євро.

Однак майже третина пенсіонерів, понад 3,3 млн осіб, отримують у середньому виплати в розмірі 3340 грн, пише Опендатабот.

Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 грн на місяць. Минулого року таких пенсіонерів було ще більше – 26% отримували менш як 3000 грн, але після індексації виплати підросли до 3000 грн на місяць.

Загалом в Україні наразі нараховується майже 10,2 млн пенсіонерів. Кожен четвертий продовжує працювати.

Водночас є й ті, хто отримує більше. Так, близько 1,5 млн осіб, або 15% усіх пенсіонерів, мають середню виплату 15 750 грн – це приблизно 325 євро. Ще майже 3 млн українських пенсіонерів отримують у середньому 6 860 грн, а 2,1 млн – лише 4 510 грн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Скільки отримують українські пенсіонери?

Порівняно з Європою українська пенсія – одна з найнижчих на континенті. Її розмір приблизно такий самий, як у Албанії – 160 євро.

У Румунії та Болгарії пенсії сягають від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії – від 800 до 900 євро на місяць.

Скільки отримують українські пенсіонери?

Найвищі пенсії в Україні традиційно у Києві – 8848 грн, що на 37% більше, ніж у середньому по країні. Найнижчі – у західних областях: на Тернопільщині (4997 грн), у Чернівецькій області (5173 грн) та на Закарпатті (5233 грн).

Понад чверть українських пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Наразі 2,8 млн працюючих пенсіонерів отримують у середньому 7069 грн виплат.

Раніше міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявив, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не може забезпечити ефективне інвестування таких коштів.

До того в Мінсоцполітики планували, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про накопичувальні пенсії у 2025 році, що дозволило б запровадити цей рівень пенсійного забезпечення вже з 2026 року.

Нагадаємо, у квітні 2023 року група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

Однак у вересні того ж року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему вже в 2025 році.

Пізніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович говорила, що запустити накопичувальну пенсійну систему можливо лише після завершення війни, але уряд планує підготувати всю інфраструктуру для цього до 2025 року.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

У квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування в першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Автор: 

пенсіонери (452) Пенсійний фонд (433) пенсія (719)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А чого не пишуть яка пенЦія у інвалідіопрокурорів?
показати весь коментар
22.10.2025 18:09 Відповісти
+10
За те у суддів довічне утримання на фоні пенсій українців виглядають солідно,чи заробили,чи заслужили?34 роки керманичі ведуть нас до процвітання.Опустили,а світла в кінці тунелю не видно.
показати весь коментар
22.10.2025 18:10 Відповісти
+9
Для пенсийного фонду:
Робота - пенсія - кладовище!
Бажано щоб 2 і 3 було одночасно!
показати весь коментар
22.10.2025 18:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так піде в Європі так не ********* державу, працюючи "по-чорному". Хто ж їм лікар?...
показати весь коментар
22.10.2025 18:05 Відповісти
Головне в Україні - утримувати шоблу
показати весь коментар
22.10.2025 18:12 Відповісти
А чого не пишуть яка пенЦія у інвалідіопрокурорів?
показати весь коментар
22.10.2025 18:09 Відповісти
За те у суддів довічне утримання на фоні пенсій українців виглядають солідно,чи заробили,чи заслужили?34 роки керманичі ведуть нас до процвітання.Опустили,а світла в кінці тунелю не видно.
показати весь коментар
22.10.2025 18:10 Відповісти
Для пенсийного фонду:
Робота - пенсія - кладовище!
Бажано щоб 2 і 3 було одночасно!
показати весь коментар
22.10.2025 18:11 Відповісти
А у них одна дорога після 60 - кладовище! На пенсів в Україні грошей немає!
показати весь коментар
22.10.2025 19:46 Відповісти
А воно так і є.
Для чоловіків.
Жінки ще трохи дотягують, але онко повальне
показати весь коментар
22.10.2025 18:13 Відповісти
Це середня. З урахуванням декілька сотень тисяч гривень пенсіонерів суддів, прокурорів, чиновників, силовиків і т.п. близькокоритних.
показати весь коментар
22.10.2025 18:17 Відповісти
В Україні одна з найбільший тіньових економік. Несплата податків - низькі пенсії, та зарплати працівників бюджетної сфери.
показати весь коментар
22.10.2025 18:19 Відповісти
Боягузливо написали быльше 10 тис. Правду ссикотно написати?
показати весь коментар
22.10.2025 18:19 Відповісти
Ось наші попересічані вступлять в Євросоюз і навчать європейців жити на пенсію в 50євро !!!!!!!
показати весь коментар
22.10.2025 18:22 Відповісти
Подання інформації в такому вигляді - відверта маніпуляція.
показати весь коментар
22.10.2025 18:23 Відповісти
Не скигліть! Не треба було за Бубочку та його слуг голосувати.
показати весь коментар
22.10.2025 18:24 Відповісти
Країна мрій, як не як.
А насправді, винні в цьому частково і самі пенси. Багато мудрих співгромадян свого часу погодились на зарплати в конвертах. Від того і такий шалений розрив між тими хто отримує 2300 і аж! 6800!!!😁
показати весь коментар
22.10.2025 18:26 Відповісти
3,3 мільйона виживають на 70 євро. Тут недавно була стаття. Українські біженці в Німеччині отримують 750 євро допомоги на місяць.
показати весь коментар
22.10.2025 18:32 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 18:41 Відповісти
максимальний розмір пенсії в Україні 23 610 гривень, ніяких зняття обмежень (прокурорам, депутатам, поліціянтам, суддям , полковникам і генералам збройних сил та іншим чиновникам-дармоїдам), розслідування як отримали пенсії особи до 50 років (всі без виключень),і кошти знайдуться зразу.
показати весь коментар
22.10.2025 18:45 Відповісти
Справа в тому що максимальні державні зарплати в Україні не прив'язані до мінімальної. На Заході максимальна державна зарплата не може бути більше 8 мінімальних. А в Україні максимальна державна зарплата може бути в 100 разів більше. А усі розкази про конверти це марення: це слідство, а не причина.
показати весь коментар
22.10.2025 18:46 Відповісти
Не до жиру!! Все на Фламіндічі і на трирівневих пуштунів і на Укрпошту і на Укрзалізницю.
показати весь коментар
22.10.2025 18:49 Відповісти
перевірте всіх чиновників-пенсіонерів що й далі працюють в ТЦК, ТСЦ та РСЦ, ДМС і т.д. як , коли і чи законно вони отримали пенсії в такому віці, а зараз ще й отримують зарплату держслужбовця і беруть хабарі
показати весь коментар
22.10.2025 18:51 Відповісти
А нічого, що в Україні - ВІЙНА!
Чим, скажіть мені будь-ласка, пенсіонери в Україні допомогли ЗСУ!?
Більшість з них на пропозиції, долучитись до збрів на користь ЗСУ, або прийняти участь у посилній допомозі відповідають: "... хай ЗСУ собі й допоможуть, вони військові, а не пенсіонери"! Нормально!?!
Крім того, більшість нинішніх пенсіонерів працювали на користь тоталітарного срср!
А тому, кому вони платили податки в радянсько-комуністичні часи!
І після цього вони хничуть, що у них маленька пенсія?!?
Хай взагалі радіють, що незалежна Україна їм платить пенсію, хоча абсолютно не повинна була це робити, бо в бюджет України вони нічого не відраховували за часів комуністичного срср!
показати весь коментар
22.10.2025 19:13 Відповісти
Вам тільки залишилось дописати: "давайте їх усіх повбиваємо!" ( і оті смайликі) .Йдіть протрезвійте чи що.
показати весь коментар
22.10.2025 19:21 Відповісти
Так зараз, в умовах вторгнення раши, щоб Ви персонально знали, більшість з цих "пенсіонерів" добровільно поширюють рашистську пропаганду, а "обрані" - наводять дрони та ракети на наші Українські міста й села, мріючи про реінкарнацію срср в якому вони "щасливо жили". Окремих не мішало б й дійсно - до стіни!
показати весь коментар
22.10.2025 19:44 Відповісти
А штрафи самі великі. Здобули.
показати весь коментар
22.10.2025 19:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 