Лотерея "М.С.Л." приймає ставки на спорт без ліцензії букмекера, – ЗМІ

Оператор лотерей "М.С.Л." пропонує на своєму сайті продукт "Спортпрогноз", який передбачає ставки на результати футбольних матчів.

За формою цей продукт є класичним букмекерським сервісом, проте у компанії є лише ліцензія Міністерства фінансів на проведення лотерей, ліцензії на букмекерську діяльність немає, звернуло увагу видання "Телеграф".

Однак, відповідно до законодавства, лотереї базуються на випадковості, а букмекерська діяльність передбачає ставки на прогнозовані події та підлягає окремому ліцензуванню. Після ліквідації КРАІЛ регулювання цієї сфери перейшло до нового органу – PlayCity.

У реєстрі на сайті Playcity ліцензія на букмекерську діяльність компанія "М.С.Л." відсутня. На офіційному сайті оператора також вказано лише ліцензію Мінфіну.

Видання зауважує, що ліцензія на букмекерську діяльність коштує 30 000 мінімальних заробітних плат, або близько 240 млн грн. Отже саме таку суму недоотримує держбюджет через фактичне здійснення букмекерської діяльності без ліцензії.

Читайте також: Перші ліцензії "ПлейСіті" принесли в держбюджет понад 175 мільйонів

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації готує нові правила ліцензійних умов для операторів лотерей, які не змінювалися з 2013 року.