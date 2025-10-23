Суд ЄС скасував санкції проти близького до Лукашенка російського мільярдера Гуцерієва

Суд Європейського Союзу скасував санкції проти російського мільярдера Міхаїла Гуцерієва, близького до самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Як ідеться в рішенні суду, було анульовано рішення Ради ЄС від 26 лютого 2024 року про продовження обмежувальних заходів, введених "у зв'язку із ситуацією в Білорусі та залученням Білорусі до російської агресії проти України", передає The Moscow Times.

Гуцерієв є президентом групи "Сафмар", до якої входять мережа готелів та компанії, які володіють частками у "Русснєфті". Статки Гуцерієва Forbes оцінює в $5,8 млрд.

Рішення суду збіглося з дипломатичними кроками Білорусі, спрямованими на зближення із Заходом. Останніми місяцями Лукашенко активно демонструє готовність до діалогу з Євросоюзом та США, прагнучи вийти з ізоляції, в якій Білорусь опинилася після президентських виборів 2020 року та подальших репресій.

Як раніше писало видання Reuters, наприкінці вересня білоруське посольство в Парижі розіслало низці європейських держав пропозиції щодо зустрічі з послом Білорусі при Ватикані Юрієм Амбразевичем. На цих зустрічах, за даними агентства, Мінськ заявляв про готовність сприяти зусиллям щодо припинення війни Росії проти України та брати участь у майбутніх переговорах щодо європейської безпеки.

Така ініціатива виходила з розрахунку на пом'якшення санкційного режиму, оскільки Лукашенко побачив "вікно для розрядки" після повернення Дональда Трампа на пост президента США. Один із європейських дипломатів пояснив, що білоруська сторона "намагається наголосити на своїй самостійності" і показати, що Мінськ не зацікавлений у подальшій ескалації.

У вересні США зняли санкції з національного білоруського авіаперевізника "Бєлавіа" – це рішення було ухвалено після звільнення Лукашенком 52 політв'язнів. Серед звільнених було і 14 громадян країн ЄС.

У червні Лукашенко звільнив 16 політв'язнів після переговорів зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом.

На цьому тлі Лукашенко пропонував Вашингтону укласти "велику угоду". За даними Reuters, йшлося про можливе зняття обмежень на експорт калійних добрив та відновлення доступу до балтійських портів. Сам Лукашенко відкрито заявив, що готовий "йти на компроміси та робити перші кроки" в обмін на зустрічні дії США.

У вересні повідомлялося, що європейський суд у Люксембурзі постановив скасувати санкції проти російського мільярдера, колишнього співвласника групи "Сінара" та "Трубної металургійної компанії" (ТМК) Дмітрія Пумпянського.