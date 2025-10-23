Уряд створив реєстр сайтів, які продають алкоголь чи тютюн онлайн

Кабінет Міністрів затвердив Порядок створення та ведення Реєстру адрес вебсайтів ліцензіатів, що здійснюють продаж підакцизних товарів шляхом електронної торгівлі.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 22 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Запровадження Реєстру має на меті створення прозорого механізму контролю за онлайн-продажами підакцизної продукції: пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння", – зазначається у повідомленні.

За оцінками Мінфіну, це рішення дозволить:

захистити споживачів від нелегальної та контрафактної продукції;

створити рівні та прозорі умови ведення бізнесу для легальних ліцензіатів;

посилити державний контроль у сфері електронної торгівлі підакцизними товарами.

Згідно із рішенмя уряду, реєстр стане єдиною державною базою відкритих даних із переліком вебсайтів легальних онлайн-продавців підакцизних товарів. Він міститиме інформацію про суб’єктів господарювання, які отримали відповідну ліцензію, адресу вебсайту, дату видачі та термін дії ліцензії.

Адмініструвати цей реєстр буде Державна податкова служба, а відомості з нього будуть доступні громадянам на офіційному порталі Державної податкової служби України.

"Для українців Реєстр стане своєрідною гарантією безпеки: кожен зможе перевірити, чи є інтернет-магазин легальним продавцем алкоголю або тютюнових виробів, і таким чином убезпечити себе від придбання контрафактної продукції", – пояснили у Мінфіні.

Як повідомлялося, державний бюджет втрачає близько 5 мільярдів гривень на рік через нелегальний ринок електронних сигарет в Україні, розповідав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані дослідження Growford Institute.

Він пояснив, що частину цих коштів держава втрачає через схему так званих "самозамісів", коли інгредієнти для вейпів продають окремо.

Голова Комітету наголосив, що у 2025 році не було придбано жодної акцизної марки для електронних сигарет, тоді як у 2023 році – майже 7 мільйонів. Однак нелегальну продукцію продовжують продавати як через інтернет, так і у престижних торговельно-розважальних центрах, що продавці контрафакту відкрито працюють та рекламують свій товар.