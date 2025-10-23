Продажі електромобілів у світі встановили новий рекорд: 2,1 мільйона авто за місяць

У вересні 2025 року у світі продали рекордні 2,1 млн електрифікованих авто (електромобілі та плагін–гібриди) – це найвищий місячний показник за час спостережень.

Про це повідомляє "Укравтопром" із посиланням на дані Benchmark Mineral Intelligence.

Зазначається, що попит зростав на усіх ключових ринках. У США споживачі поспішали скористатися податковими пільгами, термін яких спливав. У Великій Британії зростання підживили нові реєстраційні номери і гранти на придбання електромобілів.

В цілому за січень-вересень було продано 14,7 млн електромобілів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зокрема, регіональна динаміка продажів наступна:

Китай – 9 млн од. (+24%);

Європа – 3 млн од. (+32%);

Північна Америка – 1,5 млн од. (+11%);

решта світу – 1,2 млн од. (+48%).

Раніше повідомлялось, що продажі легкових електромобілів в Україні у вересні встановили новий історичний максимум – було куплено 12 113 авто, що на 5,9% більше, ніж у серпні, та на 89,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

Ключові драйвери – подорожчання пального, зростання інтересу до електромобілів і наближення повернення ПДВ на розмитнення авто з електродвигуном з 1 січня 2026 року.