Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
21 0

Продажі електромобілів у світі встановили новий рекорд: 2,1 мільйона авто за місяць

електромобілі

У вересні 2025 року у світі продали рекордні 2,1 млн електрифікованих авто (електромобілі та плагін–гібриди) – це найвищий місячний показник за час спостережень.

Про це повідомляє "Укравтопром" із посиланням на дані Benchmark Mineral Intelligence.

Зазначається, що попит зростав на усіх ключових ринках. У США споживачі поспішали скористатися податковими пільгами, термін яких спливав. У Великій Британії зростання підживили нові реєстраційні номери і гранти на придбання електромобілів.

В цілому за січень-вересень було продано 14,7 млн електромобілів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зокрема, регіональна динаміка продажів наступна:

  • Китай – 9 млн од. (+24%);
  • Європа – 3 млн од. (+32%);
  • Північна Америка – 1,5 млн од. (+11%);
  • решта світу – 1,2 млн од. (+48%).

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що продажі легкових електромобілів в Україні у вересні встановили новий історичний максимум – було куплено 12 113 авто, що на 5,9% більше, ніж у серпні, та на 89,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

Ключові драйвери – подорожчання пального, зростання інтересу до електромобілів і наближення повернення ПДВ на розмитнення авто з електродвигуном з 1 січня 2026 року.

Автор: 

авто (4313) імпорт (2483) купівля (1367) зростання (156) попит (36) електромобіль (746)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 