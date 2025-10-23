"Податок на OLX": Українців попередили про підвищення цін на таксі

Водіям сервісів таксі, ймовірно, доведеться сплачувати податки вже з 2026 року.

Законопроєкт №14025 робить цифрові платформи податковими агентами і покладає на них утримання податків та передачу даних до податкової, пише The Page.

Документ стосується не лише маркетплейсів, а всіх посередницьких платформ.

"Мова йде про загальносвітові доходи українців, які заробляють на різноманітних платформах, від торгових до фрілансерських, чи здають в оренду житло. Мета – отримати податки з усіх доходів громадян", – пояснює податкова консультантка Олександра Томашевська.

Ключова зміна – обов’язкова роль платформ як податкових агентів.

"Всі онлайн–платформи та маркетплейси стануть податковими агентами. Вони утримуватимуть податки з продажів та передаватимуть інформацію в податкову", – каже Іван Маринюк, керівник практики податкового права ЮФ "Ілляшев та Партнери".

Bolt підтримує ініціативу як крок до простих і передбачуваних правил і спирається на досвід ЄС.

"У країнах ЄС платформи також звітують про доходи продавців. Українська модель має важливу відмінність – розширену роль платформи як податкового агента. Це дозволить співпрацювати з платформою без відкриття ФОПа", – роз’яснює Юлія Маліч, керівниця публічної політики Bolt.

Для впровадження норм Bolt в Україні разом з Мінфіном готує механізми роз’яснення та інформування користувачів. Оцінок щодо впливу на тарифи у матеріалі оператори не наводять.

Микола Сорока, керівник напряму GR компанії Uklon в офіційній позиції компанії також зазначив, що адміністрування податку візьмуть на себе цифрові платформи, що зробить процес максимально зручним і прозорим для користувачів.

В питанні оподаткування, очікується, що ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для користувачів цифрових платформ, у тому числі для таксистів, має бути пільговою: 5% замість 18%.

Щоправда, крім ПДФО з доходів українців також утримується військовий збір, який з 2025 року сягає 5%. Таким чином, з доходу водіїв Bolt, Uklon та інших платформ будуть вираховувати 10%.

Зазвичай підвищення податків спричиняє симетричне підвищення ціни, яку сплачують споживачі. Таким чином вже у 2026 році, послуги таксі в Україні можуть подорожчати на 10%.

Раніше повідомлялось, що комітет Данила Гетманцева ("Слуга народу") підтримав введення "податку на OLX", проте також пообіцяли невелику пільгу.

За його словами, оновлений документ передбачає загальну пільгу для громадян на продажі товарів через платформи в розмірі 2 000 євро на рік без сплати податків. Понад цей ліміт дані про доходи підлягатимуть звітуванню і обміну між податковими органами.