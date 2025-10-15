Комітет Гетманцева підтримав введення "податку на OLX": обіцяють невелику пільгу

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити в першому читанні урядовий законопроєкт №14025, який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt тощо.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За його словами, оновлений документ передбачає загальну пільгу для громадян на продажі товарів через платформи в розмірі 2 000 євро на рік без сплати податків. Понад цей ліміт дані про доходи підлягатимуть звітуванню і обміну між податковими органами.

За словами Гетманцева, таким чином Україна імплементує Модельні правила ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ і положення директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7). Відтак, Україна долучиться до європейської системи, де інформація про платіжні потоки через цифрові платформи автоматично передається між податковими адміністраціями.

Фактично закон передбачає оподаткування доходів українців, які вони отримують через цифрові платформи, такі як OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt тощо. Вперше такий законопроєкт уряд схвалив ще у квітні, але його відкликали із Верховної Ради після зміни складу Кабміну.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше у Мінфіні пояснювали, що після ухвалення цього законопроєкту інформація про доходи користувачів цифрових платформ, які є податковими резидентами України, буде надходити до Державної податкової служби як від операторів платформ так і від іноземних податкових органів.

Платникам, доходи яких підпадають під нові умови, здебільшого не потрібно буде подавати окремі декларації, податковим агентом виступатиме оператор цифрової платформи, який сам утримуватиме податок.

Стосовно оподаткування, то для доходів фізичних осіб – підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%, якщо:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 1 січня 2025 року);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

Загальна ставка ПДФО залишається 18% для всіх, хто не відповідає вказаним умовам (наприклад, має найманих працівників, не відкрив окремий рахунок, є самозайнятою особою).

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тис. євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

З урахуванням останніх змін, дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує 2 тис. євро за рік, не є оподатковуваним доходом. Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем, запевняли у Мінфіні.