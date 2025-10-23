В Україні запустили оновлену платформу "Прихисток. Робота" для ВПО. Що передбачається?

У Києві презентували оновлену гуманітарну платформу "Прихисток. Робота" для внутрішньо переміщених осіб.

Сервіс допомагатиме шукати житло і роботу, щоб переселенці швидше інтегрувалися у нових громадах, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

За словами очільника міністерства Дениса Улютіна, ініціатива відповідає підходу держави до відновлення гідності громадян через доступ до житла і праці.

Ініціаторка проєкту, народна депутатка Галина Янченко нагадала, що "Прихисток" працює з першого дня повномасштабного вторгнення і допоміг понад 1 млн українців знайти житло. Оновлена версія робить акцент на працевлаштуванні та довгостроковій адаптації.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Зокрема, платформа містить вакансії з наданням житла від роботодавця, програми перекваліфікації і перенавчання, інструмент пошуку вакансій за допомогою штучного інтелекту. Передбачена співпраця держави і бізнесу для розширення пропозицій і підтримки ВПО.

Раніше повідомлялось, що уряд готує нову програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які хотіли б проживати у сільській місцевості.

"Під час поїздки регіонами, ми спілкувалися з ВПО, які наразі проживають в санаторіях. Частина з них висловлює бажання проживати у сільській місцевості. Наразі ми напрацьовуємо варіант підтримки для громад, які б дозволили облаштувати житлові фонди у селах для проживання таких родин", – розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко.