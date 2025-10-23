Бізнес зекономить 20 мільярдів: Рада підтримала скасування обов’язковості актів виконаних робіт

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення зміни до статті 9 закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг".

Відповідний законопроєкт №14023 у першому читанні на засіданні у четвер підтримав 271 народний депутат, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, метою документа є зменшення адміністративного навантаження на бізнес шляхом спрощення документообігу.

Зокрема, передбачається, що під час оформлення акту наданих послуг такі реквізити як посада, прізвище та/або особистий підпис особи, відповідальної за здійснення господарської операції зі сторони замовника послуги, не є обов’язковими, якщо такий порядок оформлення первинних документів передбачено договором, а розрахунки за ними проводяться у безготівковій формі.

Водночас ця можливість не поширюватиметься на вимоги до оформлення первинних документів з надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів, для яких зберігаються чинні вимоги до оформлення первинних документів.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що скасування необхідності обов’язково підписувати акти виконаних робіт дозволить українському бізнесу зекономити понад 20 мільярдів гривень.