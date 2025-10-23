Кличко проситиме у Верховної Ради повернути 8 мільярдів з бюджету міста напередодні опалювального сезону

Київська міська рада 23 жовтня має ухвалити звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, йдеться про кошти, які були перерозподілені з бюджету Києва до державного бюджету.

"Держава забрала з кошторису Києва "заднім" числом 8 млрд грн", – нагадав мер столиці.

Кличко наголосив, що місто стоїть на порозі найскладнішого опалювального сезону і потребує відповідного фінансування. Тому Київрада проситиме, щоб ці кошти були зараховані до загального фонду бюджету столиці.

За його словами, їх пропонують використати на фінансування захисту енергетичної інфраструктури, військових обʼєктів та майна, обʼєктів і споруд оборонного та спеціального призначення, а також на посилення сил і засобів протиповітряної оборони столиці.

Кличко додав, що Київрада сьогодні також ухвалюватиме бюджетні рішення для реконструкції систем водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних та/або резервних джерел живлення, додаткових до генераторів.

Раніше повідомлялось, що Київ спрямував на захист інфраструктурних об'єктів уже 2,7 млрд грн.

Водночас роботи з облаштування захисту першого рівня ще раніше були прийняті комісією за участі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.