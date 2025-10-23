15,5% річних: Нацбанк вирішив зберегти облікову ставку незмінною вп’яте поспіль

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Таке рішення має забезпечити стале зниження інфляції та підтримати привабливість гривневих активів в умовах посилення проінфляційних ризиків, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб проінфляційні ризики посилюються, зауважили у Нацбанку.

Так, хоча споживча інфляція сповільнилася до 11,9% у річному вимірі у вересні, це передусім зумовлювалося розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим, ніж торік, урожаям.

Натомість базова інфляція знижувалася помірнішим темпом (до 11 р/р у вересні).

"Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким, зокрема через збереження високих витрат бізнесу на оплату праці та енергоресурси. У результаті темпи зростання цін на низку компонентів базової інфляції знижувалися повільно (оброблені продукти харчування) або не знижувалися взагалі (послуги)", – зазначають у Нацбанку.

Водночас інфляційні очікування більшості груп респондентів протягом останнього кварталу не поліпшилися (за винятком банків).

При цьому сповільнення інфляції стримуватимуть додаткові витрати підприємств на забезпечення безперебійної роботи в умовах енергодефіциту та високі темпи підвищення адміністративно регульованих цін.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У Нацбанку додали, що основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвиткузалишається перебіг повномасштабної війни.

"Упродовж останніх місяців зросла інтенсивність обстрілів та руйнувань енергетичної інфраструктури, логістики та виробництв. Це вже знайшло відображення в перегляді прогнозних показників та посилило ризики більшого тиску на ціни й подальшого зниження економічного потенціалу", – зазначається у повідомленні.

Також підвищилися інші ризики, пов’язані з війною, зокрема:

виникнення додаткових бюджетних видатків на підтримання обороноздатності й відбудову;

недостатність та/або неритмічність зовнішнього фінансування в наступні роки;

поглиблення негативних міграційних тенденцій та розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці, передусім через збереження високих безпекових ризиків.

Читайте також: У Нацбанку підтвердили можливість зниження облікової ставки. Але є ризики

Крім того, актуальним залишається ризик менш сприятливих зовнішніх умов та/або підвищеної волатильності на глобальних товарних і фінансових ринках на тлі посилення геополітичної невизначеності та деглобалізації, вказують у НБУ.

"НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови, щоб зберегти стійкість валютного ринку і привабливість заощаджень у гривні та забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, у вересні правління Національного банку також ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Вона перебуває на цьому рівні з березня.