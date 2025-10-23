Нацбанк покращив прогноз міжнародних резервів на наступний рік

Національний банк України підвищив прогноз міжнародних резервів на 2026 рік з $44,7 млрд до $52,2 млрд, а на 2027 рік – із $45,2 млрд до $59,2 млрд, очікуючи стабільного надходження міжнародного фінансування, зокрема за рахунок "репараційної позики" на основі заморожених російських активів.

Як сказано в повідомленні НБУ, обсяги міжнародної допомоги залишаються достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання адекватного рівня міжнародних резервів.

"Міжнародна підтримка України зберігається. У серпні-жовтні отримано понад $13 млрд зовнішнього фінансування. До кінця року очікується надходження ще майже $15 млрд", – додали в Нацбанку.

До оновленого прогнозу НБУ закладене припущення про збереження в наступні роки стійкого й достатнього міжнародного фінансування, насамперед за рахунок репараційної позики на основі заморожених російських активів.

Як підкреслили в Нацбанку, це дасть змогу й надалі фінансувати бюджетний дефіцит з неемісійних джерел та зберігати міжнародні резерви на адекватному рівні, достатньому для підтримання стійкості валютного ринку.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня міжнародні резерви України становили $46,52 млрд.

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України становили $46,03 млрд. За серпень вони зросли на 7% завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів і скороченню чистого продажу валюти Нацбанком.

Липневий макроекономічний прогноз Національного банку передбачав збільшення міжнародних резервів до $53,7 млрд станом на кінець 2025 року та їх поступове зменшення до $44,7 млрд до кінця наступного року. Це значно менше, ніж у квітневому прогнозі, коли НБУ прогнозував збільшення резервів до $57,6 млрд грн до кінця поточного року.