Впровадженню електронної гривні в Україні завадила війна, – Пишний

Впровадження електронної гривні в Україні було відкладене через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Про це заявив голова Національного банку Україн Андрій Пишний на пресконференції, передає LIGA.net.

За словами Пишного, Нацбанк хоче перейняти успішний досвід регуляторів інших країн з цього питання.

"Так, війна. Ми наразі вважаємо, що саме війна дає нам підстави відтермінувати запровадження цього. Цей час ми використаємо для того, щоб знайти якомога краще технічне рішення, щоб подивитись на досвід, який наразі напрацьовується у інших центральних банках", – сказав Пишний.

Він додав, що саме через війну і з огляду на ті інвестиції, які може потребувати це рішення, правління Національного банку відтермінувало відповідне запровадження.

Е-гривня – це український аналог цифрової валюти центрального банку (CBDC). Це третя форма грошей, яка існуватиме разом із готівкою та коштами на банківських рахунках (безготівкою). Особливістю CBDC є можливість їхнього програмування центральними банками. Наприклад, ці кошти можна запрограмувати так, аби за них можна було купувати лише певний тип продукції або оплачувати лише визначений перелік послуг.

Раніше в жовтні повідомлялося, що Національний банк України досі готує пілотний проєкт з випуску в обіг власних цифрових грошей – е-гривень, але впровадження їх з 2027 року, як планувалося, наразі під сумнівом.

Нагадаємо, Національний банк планував у 2025 році запустити пілотний проєкт із випуску в обіг власних цифрових грошей – е-гривень.

Очікувалось, що тестування е-гривень відбуватиметься у відкритому середовищі з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг, тобто скористатися електронною формою гривні зможуть усі охочі.

Детальніше про електронну гривню читайте в матеріалі Бізнес Цензора "Електронна гривня: навіщо вона потрібна та чи замінить звичайні гроші"

гривня (1694) НБУ (9646) Пишний Андрій (140) електронні гроші (45)
+19
ZEлені в усьому копіюють кацапів , в них тех "Електронний рубль! . Соупадєніє ? Нє думаю ...
24.10.2025 08:54 Відповісти
+15
А ''шаги'' вже неначасі?
24.10.2025 08:57 Відповісти
+15
Засуньте свою "електронну" гривню собі в зелені дупи,паскуди.
24.10.2025 09:00 Відповісти
ZEлені в усьому копіюють кацапів , в них тех "Електронний рубль! . Соупадєніє ? Нє думаю ...
24.10.2025 08:54 Відповісти
особливо цінною.ця лиса зал..па гирвня буде для тих хто живе без світла. Гривня наче є, але за неї ніде і ніх... не купиш, навіть сірники.
24.10.2025 10:44 Відповісти
Наче є...але фіг зна де вона
24.10.2025 12:02 Відповісти
А ''шаги'' вже неначасі?
24.10.2025 08:57 Відповісти
Засуньте свою "електронну" гривню собі в зелені дупи,паскуди.
24.10.2025 09:00 Відповісти
Все треба робити щоб було краще людям
24.10.2025 09:01 Відповісти
Список "людей" додається...
Як буде виживати решта - їх власна справа.
24.10.2025 09:38 Відповісти
пишний, це ти? а чого не своїм ім'ям вийшов? ну ти й зелене гівно.
24.10.2025 09:42 Відповісти
Ніякої електронної валюти не повинно бути взагалі.
24.10.2025 09:23 Відповісти
Зелені так краще красти
24.10.2025 11:10 Відповісти
Будучи сірою, але великою шишкою в "Батьківщині" дуже вдало провернув фінансову аферу під назвою "Юліна тисяча". Скільки там осіло по правильним кишеням досі невідомо, але старше і середнє покоління пам'ятає сплеск інфляції. Так що Пишний ще той е-голова.
24.10.2025 09:27 Відповісти
А навіщо це ! Корупціонерів у нас і так достатньо.
24.10.2025 09:29 Відповісти
Дивляться на біткоїн. Для простого селянина чи роботяги це дуже потрібна річ.
Купити партію наркотиків, зброї, вивести накрадене, купити маєток в Італії так щоб сусіди не взнали. Пенсіонери - так ті давно про це мріяли.
24.10.2025 10:25 Відповісти
Навіщо та "електронна гривня", якщо зе-слуги беруть натурою:

https://x.com/hochu_dodomu/status/1981042768752316534?t=Iu622vaamitMVJw2jMqJiA&s=19 @ "Обшуки пройшли в народних депутатів Забуранної ( СН) та Перебийноса (СН) у справі про отримання хабарів квартирами від забудовника. На вилучених телефонах було багато компрометуючої інформації зокрема на їхніх колег по ВР
Обом - правоохоронці незабаром готуються вручити підозри."
24.10.2025 09:58 Відповісти
Хоть би привладні зеленського з помічниками ригоАНАЛІВ та їх родичі, не виводили з України, з 2019 року, існуючі гривні!! Пишний соромиться назвати виведену суми, а клопочеться, за електронну гривню!!
24.10.2025 10:04 Відповісти
"Але скажено розкрадати оборонний, і не тільки, бюджет, війна тільки допомагає!"
24.10.2025 10:26 Відповісти
А що там з ініциативою перейменування копійки на шаг? Ждуни і малороси у вр навіть на таку копійчану поступку не наважились - ну, хоч щось копійчане кацапське залиште
24.10.2025 10:26 Відповісти
Як кажуть, не було б щастя, та нещастя помогло...
24.10.2025 11:56 Відповісти
24.10.2025 13:45 Відповісти
Ідіот
24.10.2025 15:00 Відповісти
Дочь этого клоуна живёт в Лондоне, ходит на про-хамазовское митинги и делает посты в Тикток с флагами Палестины.Но на про украинские и с флагом Украины не видать!😉
