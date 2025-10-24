Впровадженню електронної гривні в Україні завадила війна, – Пишний

Впровадження електронної гривні в Україні було відкладене через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Про це заявив голова Національного банку Україн Андрій Пишний на пресконференції, передає LIGA.net.

За словами Пишного, Нацбанк хоче перейняти успішний досвід регуляторів інших країн з цього питання.

"Так, війна. Ми наразі вважаємо, що саме війна дає нам підстави відтермінувати запровадження цього. Цей час ми використаємо для того, щоб знайти якомога краще технічне рішення, щоб подивитись на досвід, який наразі напрацьовується у інших центральних банках", – сказав Пишний.

Він додав, що саме через війну і з огляду на ті інвестиції, які може потребувати це рішення, правління Національного банку відтермінувало відповідне запровадження.

Е-гривня – це український аналог цифрової валюти центрального банку (CBDC). Це третя форма грошей, яка існуватиме разом із готівкою та коштами на банківських рахунках (безготівкою). Особливістю CBDC є можливість їхнього програмування центральними банками. Наприклад, ці кошти можна запрограмувати так, аби за них можна було купувати лише певний тип продукції або оплачувати лише визначений перелік послуг.

Раніше в жовтні повідомлялося, що Національний банк України досі готує пілотний проєкт з випуску в обіг власних цифрових грошей – е-гривень, але впровадження їх з 2027 року, як планувалося, наразі під сумнівом.

Нагадаємо, Національний банк планував у 2025 році запустити пілотний проєкт із випуску в обіг власних цифрових грошей – е-гривень.

Очікувалось, що тестування е-гривень відбуватиметься у відкритому середовищі з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг, тобто скористатися електронною формою гривні зможуть усі охочі.

