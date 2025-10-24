Ціни на нафту завершують тиждень значним зростанням завдяки санкціям від Трампа, – Reuters

Ціни на нафту дещо знижуються після стрибка напередодні, але лишаєтються на шляху до тижневого зростання на близько 7%.

Станом на ранок п’ятниці нафта еталонного сорту Brent дешевшає на 0,55% – до $65,63 за барель, WTI – на 0,58%, до $61,43. Однак напередодні обидві марки подорожчали на понад 5%, повідомляє Reuters.

На це вплинули нові санкції США проти "Роснєфті" та "Лукойлу", які посилили побоювання учасників ринку щодо пропозиції сировини.

"Нафта стабілізується, ринок частково фіксує прибуток і не панікує щодо російської пропозиції", – зазначила засновниця Vanda Insights Вандана Харі.

За її словами, трейдери перейшли в режим очікування подальших сигналів.

Після американських санкцій китайські держкомпанії тимчасово призупинили закупівлі російської нафти, а індійські НПЗ готуються різко скоротити імпорт.

"Потоки до Індії під найбільшим ризиком. Для китайських переробників виклики будуть м’якшими завдяки диверсифікації і запасам", – зазначив Янів Шах з Rystad Energy.

Міністр нафти Кувейту заявив, що ОПЕК готова компенсувати можливий дефіцит, поступово зменшуючи скорочення видобутку. Водночас США попередили про готовність до подальших кроків, тоді як Володимир Путін назвав санкції недружніми і такими, що "не матимуть значного ефекту".

Велика Британія минулого тижня також запровадила санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу", а ЄС ухвалив 19-й пакет обмежень із забороною імпорту російського скрапленого природного газу, а також вніс до санкційного списку два китайські НПЗ.

Інвестори стежать за запланованою на наступний тиждень зустріччю Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна на тлі ескалації торговельних суперечок. Очікування прогресу в переговорах частково пом’якшило напруженість на ринку.

Раніше повідомлялось, що китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морським шляхом, після того, як США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Роснєфть" і "Лукойл".

Цей крок відбувається на тлі того, що нафтопереробні заводи в Індії, яка є найбільшим покупцем російської нафти, що перевозиться морем, мають намір різко скоротити імпорт сирої нафти з Росії, щоб дотриматися санкцій США.