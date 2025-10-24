Росія знову вдарила по енергетиці у трьох областях, у кількох регіонах знеструмлення, – "Укренерго"

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру у Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".

В компанії зазначили, що внаслідок цих ударів було зафіксовано знеструмлення у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

На Чернігівщині ситуація також залишається складною.

В компанії запевнили, що енергетики працюють безперервно, триває поетапне відновлення електропостачання.

В "Укренерго" також закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Раніше повідомлялось, що Росія почала завдавати ударів по об'єктах енергетики та розподілу газу за регіональним принципом, намагаючись знищити локальну інфраструктуру.

"Цілий рій БПЛА плюс різнотипні ракети йдуть на конкретний один об'єкт. Це виснажує ППО, навіть якщо об'єкт визначений пріоритетним. І в результаті ми маємо атаки, які шкодять енергосистемі", – пояснив заступник міністра енергетики Микола Колісник.