Доходи місцевих бюджетів від туристичного збору зросли від початку року на 36%, – "Опендатабот"

У сезон відпусток туристичний збір зріс на 20% квартал до кварталу: з липня по вересень до місцевих бюджетів надійшло 91,7 млн грн.

За 9 місяців 2025 року сума надходжень сягнула 234,4 млн грн, що на 36% більше, ніж за такий же період торік, і у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Понад половину надходжень сформував великий бізнес – 53% або 125,2 млн грн. Малий бізнес забезпечив 47% або 109,2 млн грн, причому його внесок зріс на 39% за цей період.

Зокрема, Київ отримав п’яту частину суми – 51 млн грн, з яких 81% сплатив великий бізнес. Львівщина отримала 42,5 млн грн (частка великого бізнесу – 56%), Івано-Франківщина – 32,5 млн грн, де 55% збору сплатили малі об’єкти розміщення.

На Одещині сума збору в сезон відпусток зросла найбільше, однак за 9 місяців показник усе ще на 17% нижчий за аналогічний період 2021 року.

На Буковині турзбір у 5 разів перевищив довоєнний рівень, а 90% надходжень забезпечили малі гравці. Івано-Франківщина також у лідерах за динамікою – зростання у 4,5 раза.

Раніше повідомлялось, що надходження від єдиного податку до місцевих бюджетів за рік зросли на понад 11,4% до майже 55,9 млрд грн.