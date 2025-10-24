Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
BlaBlaCar знизив максимальний сервісний збір після рекомендацій АМКУ

blablacar

Оператор BlaBlaCar в Україні – ТОВ "І-Тревелс" – зменшив максимальний ліміт сервісного збору на 13%.

Рішення ухвалили 10 жовтня у межах виконання рекомендацій Антимонопольного комітету, 23 жовтня АМКУ визнав ці рекомендації виконанимич, повідомляє пресслужба відомства.

За оцінками АМКУ, це забезпечить до 5 млн грн економії для споживачів.

Компанія також оновила умови користування щодо повернення сервісного збору пасажирам. На сайті деталізовано алгоритми повернення коштів.

АМКУ нагадав, що у грудні 2024 року рекомендував припинити нарахування збору без економічного обґрунтування та уточнити умови його повернення. Упродовж 2025 року "І-Тревелс" взаємодіяв з Комітетом, залучивши материнську компанію Comuto SA, додали у пресслужбі регулятора.

Раніше повідомлялось, що водіям сервісів таксі, ймовірно, доведеться сплачувати податки вже з 2026 року.

Законопроєкт №14025 робить цифрові платформи податковими агентами і покладає на них утримання податків та передачу даних до податкової.

