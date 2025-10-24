Корупція у податковій: НАБУ викрило конвертаційний центр з обігом 15 мільярдів (оновлено)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ викрили конвертаційний центр з оборотом 15 млрд грн.

Підозри оголошено 11 фігурантам, серед них – колишній в.о. голови ДПС та заступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області, повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, учасники створили мережу з понад 200 підконтрольних компаній. Вони складали та реєстрували в ЄРПН неправдиві податкові накладні, які реальні підприємства використовували для зменшення податкових зобов’язань.

З використанням цієї схеми у 2020-2023 роках було сформовано фіктивних накладних на суму в 15 млрд грн, а "схемний" ПДВ сягнув понад 2,3 млрд грн.

Слідство встановило, що тодішній керівник ДПС сприяв безперешкодній роботі центру, а посадовиця Полтавського ГУ ДПС, яка очолювала комісію зі зупинення реєстрації накладних, забезпечувала рішення на користь "схемних" компаній.

Унаслідок дій учасників схеми реальні підприємства безпідставно не сплатили до бюджету 147 млн грн, додали у НАБУ.

Правохоронці не уточнюють прізвищ підозрюваних, за даними джерел видання "Слово і діло", йдеться про колишнього в.о. голови ДПС Євгена Олейнікова та заступницю начальника ГУ ДПС у Полтавській області Наталію Новоженіну.











Раніше повідомлялось, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Державної міграційної служби та інших співучасників у розкраданні 88 млн грн бюджетних коштів.

За даними розслідування Національного антикорупційного бюро, у 2015 році ДМС отримала будівлю для облаштування офісу, після чого підприємець, пов’язаний дружніми стосунками з посадовцями, організував тривалу схему заволодіння коштами.