Криза посилюється: У пов’язаних з оборонкою галузях промисловості Росії вперше зафіксували падіння

У пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії галузях промисловості, які стрімко зростали після початку повномасштабної війни, вперше за останні роки фіксують стагнацію або скорочення виробництва.

Про це свідчать дані Росстату, пише The Moscow Times.

Зокрема, виробництво готових металевих виробів після зростання на 26,4% у 2023 році та 31,6% у 2024 році, у вересні несподівано зменшилося на 1,6% у річному обчисленні.

Зростання випуску інших транспортних засобів, до яких російська статистика зараховує танки і бронетехніку, сповільнилося у вересні до 6%, хоча у серпні воно збільшилось 61,2% у річному обчисленні. Минулого року виробництво у цій категорії зросло на 34,2%, а у 2023 році – на 29%.

Дані щодо "військової" промисловості "виглядають шокуючими", пишуть аналітики російської групи MMI, адже галузі ВПК були локомотивом російської економіки в останні роки.

Тепер, з урахуванням їх результатів, індекс обробних галузей у вересні зріс лише на 0,4% у річному вираженні, порівняно із 2,4% у серпні.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Обробка – це найбільший сектор економіки РФ, і його зростання минулого місяця було мінімальним із початку 2023 року, зауважив головний аналітик російського банку ПСБ Денис Попов. Він зазначає, що в цілому промисловість, яка формує близько 30% ВВП Росії, практично припинила зростання: за підсумками вересня воно становило лише 0,3%, порівняно із 5,6% минулого року.

Щодо грудня минулого року промисловий випуск у країні скоротився на 3,6%, оцінюють аналітики ЦМАКП.

При цьому цивільні галузі падають весь рік, і станом на вересень пішли в мінус на 1,1%. У обробному секторі рецесія торкнулася 18 із 24 видів діяльності, які відстежує Росстат, разом вони забезпечують майже 80% товарів в економіці, зазначають експерти ІСН РАН.

Російські експерти припускають, що падіння темпів у пов'язаних з оборонкою галузях промисловості Росії може бути пов'язане із обмеженими можливостями російського бюджету. Щоб вкластися в план видатків, російському Мінфіну доведеться скорочувати витрати в четвертому кварталі, вважає Попов із ПСБ.

Читайте також: "Втрати неминучі": У Кремлі оцінили наслідки перших санкцій від Трампа, – Bloomberg

Як повідомлялося, цього тижня Держдума РФ одразу у другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення змін до федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення дефіциту до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП.

До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.

Для фінансування дефіциту російський уряд збільшить держборг. Програма запозичень на 2025 рік збільшена на 2,2 трлн рублів – до 7 майже трильйонів, загалом держборг за підсумками року зросте на 5,4 трлн руб.

При цьому витрачати кошти резервного Фонду національного добробуту (ФНБ) для покриття дефіциту не планують.