Українські молочники хочуть розвивати галузь за французькою моделлю. Що це означає?

Україна вивчає досвід Франції у формуванні галузі виробництва та переробки молока.

Про це йшлося під час зустічі посадовців Міністерства сільського господарства Франції з українською делегацією за участі представників Мінекономіки, Спілки молочних підприємств України (СМПУ), Державного НДІ інформатизації та моделювання економіки, а також молокопереробних компаній "Провіант Груп" і PRAVIO, повідомляє пресслужба СМПУ.

"Обговорювалася політика підтримки молочного сектору та ролі держави у гармонізації національних стандартів зі стандартами ЄС, зокрема Регламенту ЄС 1309/2013. Французькою стороною було представлено механізми співпраці з двома ключовими організаціями молочного сектору Франції: Національним міжгалузевим центром молочної економіки (CNIEL) та Національною федерацією молочної промисловості (FNIL)", – повідомили в СМПУ.

Пізніше українська делегація зустрілася з керівництвом цих двох організацій. Під час зустрічі увага була сфокусована на ключових питаннях: організації спільного ринку, створенню галузевих та міжгалузевих об'єднань і повноваженням, які уряд делегує міжгалузевим організаціям.

"Насамперед це обмін досвідом щодо розвитку галузі – як це відбувалось у Франції, яка є другою країною в Європі за обсягами виробництва молока – близько 23 млн тонн на рік. Ми подивилися на їхню структуру, як вони розвивалися, як розвивалися міжгалузеві організації та який вплив вони мали на сектор. Для нас це певна школа, ми можемо вивчати цей досвід і закладати до своєї програми розвитку вітчизняної молочної галузі", – прокоментував БізнесЦензору засновник і президент групи компаній PRAVIO (бренди PRAVIO, MamaMilla, Milada, "Ічня"), член Ради директорів СМПУ Валентин Запорощук.

За словами Запорощука, Україна – аграрна країна, яка має велику кількість земельних площ, на яких працюють відповідні підприємства, і вони повинні навчитися домовлятися, випрацьовувати правила, які б влаштовували всіх учасників цього ринку – від виробництва молока й переробки, до логістики та рітейлу.

Далі зустрічі з профільними асоціаціями, які входять у структуру галузі, мають відбуватися вже в Україні. Мета – поглиблення співпраці.

"Треба виходити із законодавчою ініціативою, презентувати в парламенті, уряді для узаконення цього процесу. І тут, до речі, ми якраз можемо брати імплементацію французьких законів, які в них уже існують, та адаптувати їх під наші реалії", – переконаний Валентин Запорощук.

Водночас, на його думку, всіх учасників ринку потрібно поступово до цього готувати, показувати плюси, мінуси та які результати принесе.

"Тут є чому повчитися у французів: як вони вибудовують політику та просувають свою продукцію на зовнішніх ринках", – наголосив Запорощук.