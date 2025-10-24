Фонд держмайна виставив на продаж ще одне конфісковане підприємство російського олігарха Саввіді

Фонд державного майна оголосив аукціон з приватизації державної частки у розмірі 100% у статутному капіталі дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

Стартова ціна активу – 37,88 млн грн (без ПДВ), аукціон відбудеться 4 листопада у в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", повідомляє пресслужба Фонду.

ДП "Атлантіс-Пак Україна" – це дочірнє підприємство, що спеціалізується на спеціалізованій оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Компанія має 4 одиниці транспортних засобів 2002 – 2020 року випуску.

Юридична адреса об'єкта приватизації: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 15а.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців та не допустити звільнення працівників.

Хто такий Саввіді

Російсько-грецький бізнесмен та власник морського порту "Салоніки" та футбольного клубу "ПАОК" у Греції Іван Саввіді володів в Україні компанією з виробництва продукції із пластмаси "Пентопак" та торгівельною компанією "Атлантіс-Пак Україна". На початку лютого 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції і конфіскував обидва підприємства на користь держави.

У 2015 році Саввіді публічно підтримав окупацію Криму та його так зване "приєднання" до РФ. А федерація "Греки Росії", яку фінансує Саввіді, передавала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам та ватажку так званого "ДНР" Денису Пушиліну.

У травні 2024 року Фонд державного майна виставив на приватизацію 100% статутного капіталу ПрАТ "ПентоПак". На першому аукціоні стартова ціна активу становила 203,75 млн грн, але покупців на нього не знайшлося. Після невдалих торгів її зменшили вдвічі і продали завод за 103 млн гривень.

"ПентоПак" – це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом, зазначали у ФДМУ. Підприємство мало 193 працівників та попит на свою продукцію серед великих компаній ("Рудь", "Глобино", "М’ясна гільдія" тощо), а також експортувало її до понад тридцяти країн світу.