США почали тарифне розслідування щодо Китаю напередодні зустрічі Трампа і Сі, – Bloomberg

Адміністрація Трампа відкрила розслідування щодо виконання Китаєм торговельної угоди "Перша фаза", укладеної ще 2020 року.

Цей крок потенційно відкриває шлях до запровадження нових мит і підвищує напругу перед зустріччю лідерів країн Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна наступного тижня, повідомляє Bloomberg.

Розслідування "буде спрямовано на перевірку того, чи повністю Китай виконав свої зобов'язання за угодою "Перша фаза", ускладнення або обмеження на торгівлю США, що виникли в результаті невиконання Китаєм своїх зобов'язань, а також на визначення заходів, які слід вжити у відповідь, якщо такі будуть необхідні", – йдеться в заяві торговельного агентства США, опублікованій у п'ятницю.

Розслідування проводиться за розділом 301 Закону про торгівлю 1974 року. Цей інструмент дозволяє адміністрації президента США коригувати імпорт країн, які вдаються до недоброчесних практик. Такі провадження тривають місяцями і можуть стати юридичною основою для одностороннього запровадження мит.

Офіційний Пекін заперечує наявність підстав для початку розслідування. Речник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив, що Китай "сумлінно виконав" угоду, тоді як США "не виконали своїх зобов'язань".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Напруженість у стосунках між США та КИтаєм зросла попри тимчасове перемир'я, яке знизило тарифи для подальших переговорів і термін дії якого добігає кінця у середині листопада. Зокрема, США посилили експортні обмеження на технології, тоді як Китай обмежує експорт рідкоземів.

Водночас Дональд Трамп заявляє, що розраховує досягти угоди з Сі і має зустрітися з ним наступного четверга на полях саміту APEC у Південній Кореї.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткове 100% мито на китайські товари та експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" з 1 листопада.

Нова заява Трампа пролунала після його погрози скасувати майбутню зустріч із Сі Цзіньпіном і звинувачень Пекіна в "агресивній позиції" щодо торгівлі.