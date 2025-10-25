В Україні завершився сезон лохини: витрати на вирощування та ціни помітно зросли

Цьогорічний сезон лохини в Україні розпочинався з відпускних цін на рівні 300-450 грн/кг, у розпал продажів вони опускалися до 100-150 грн/кг, а завершився цінами 200-270 грн за кілограм.

Це майже вдвічі більше, ніж торік, однак частина виробників залишилася невдоволеною, йдеться у ринковому огляді журналу "Садівництво по-українськи".

За даними "АПК-Інформ", зростання витрат на виробництво, зокрема на робочу силу, разом із виходом на ринок значних обсягів неякісної ягоди не дали цінам піднятися вище. Додатковими чинниками стали імпорт лохини та скорочення платоспроможного попиту під час війни.

На думку Анни Домбровської, засновниці компанії "Фруктовий Сад", найбільше постраждали виробники із Закарпаття, адже через погоду їхній ранній вихід на ринок збігся з Київщиною і знизив ціновий потенціал.

"Для них ціна дійсно була низькою, але ми отримали непоганий врожай у відкритому ґрунті, і для нас 130 грн/кг у пік сезону була дуже гарною ціною. Крім того, були регіони, які постраждали від погоди, зокрема граду, хоча в інших усе було гаразд. Тому цього сезону вирощування лохини у відкритому ґрунті було більше схоже на лотерею", – зазначила підприємиця.

Експерти очікують, що наступного сезону ціноутворення знову залежатиме від якості пропозиції, погодних ризиків та імпортних поставок, а виробникам доведеться закладати у собівартість вищі витрати на ресурси й персонал.

Раніше повідомлялось, що через заморозки та інші погодні ризики фермери в Україні цього сезону втратили близько 50% врожаю.

Водночас ті виробники, які зберегли урожай та мали ринки збуту, змогли заробити рекордно добре.