Американці розробили першого у світі людиноподібного робота для армії. ВIДЕО

Американська компанія Foundation представила Phantom MK-1 – людиноподібного робота, спеціально створеного для військового застосування.

Модель заввишки 175 см і масою 79 кг розрахована на перенесення вантажів до 20 кг та роботу в екстремальних умовах, повідомляє "NVтехно".

Робот призначений для дій на землі – від розвідки до знешкодження вибухівки та інших операцій, небезпечних для особового складу. Генеральний директор Foundation Санкает Патак називає майбутнє війни "реальними відеоіграми", де автономні системи діятимуть у повітрі, на землі та на морі.

Foundation відкрито декларує військову спрямованість проєкту. Водночас у компанії наголошують, що рішення про застосування зброї ухвалюватиме людина, а ШІ відповідатиме за навігацію, розрахунки траєкторій та інші технічні задачі.

В компанії запевняють, що Phantom MK-1 має міцну конструкцію та власні циклоїдні приводи, що забезпечують плавні й тихі рухи. Система покладається переважно на камери замість складного набору сенсорів, що, за задумом розробників, спрощує обробку даних і підвищує надійність.

Окрім військового призначення, компанія розглядає промислові та логістичні сценарії використання роботів. Foundation, заснована у 2024 році, позиціонує Phantom MK-1 як новий клас роботизованих платформ, що може актуалізувати дискусію про етику озброєного ШІ.

