Ferrari виходить на ринок криптовалют для залучення молодих мільйонерів, – Reuters

Ferrari готує цифровий токен "Ferrari 499P", який багаті шанувальники зможуть використати на аукціоні з продажу гоночного боліда з такою ж назвою – переможця трьох поспіль гонок "Ле-Ман".

Таким чином компанія сподівається посилити зв'язок із молодшою аудиторією, що заробила статки на хвилі розвитку штучного інтелекту (ШІ) та дата-центрів, повідомляє Reuters.

Токен "Ferrari 499P" створюють спільно з італійською фінтех-компанією Conio для членів Hyperclub – спільноти зі 100 найексклюзивніших клієнтів марки. Учасники зможуть торгувати токеном між собою і робити ставки. Дебют токена заплановано на початок сезону World Endurance Championship 2027.

Наразі проєкт має обмежений масштаб і відповідає тренду люксових брендів, які намагаються прокласти шлях до статків молодих технопідприємців.

Ferrari вже приймає оплату за авто в США у Bitcoin, Ethereum та USDC з 2023 року, а торік поширила цей сервіс на Європу.

Раніше повідомлялось, що Люксмебург став першою країною єврозони, яка інвестувала в біткоїн.

Так, Люксмебурзьктй фонд багатства (FSIL) вирішив спрямувати 1% своїх активів у біткоїн-ETF – біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн.