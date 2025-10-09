Люксембург першим серед країн єврозони інвестував у біткоїн

Люксмебург став першою країною єврозони, яка інвестувала в біткоїн. Так, Люксмебурзьктй фонд багатства (FSIL) вирішив спрямувати 1% своїх активів у біткоїн-ETF – біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн.

Про це повідомив міністр фінансів Люксембургу Жиль Рот, передає CoinDesk.

Як зазначається, FSIL має право розподіляти до 15% своїх активів на альтернативні інвестиції, включно з криптовалютою.

"Визнаючи зростаючу зрілість цього нового класу активів та підкреслюючи лідерство Люксембургу в цифрових фінансах, ця інвестиція є застосуванням нової інвестиційної політики FSIL, яка була схвалена урядом у липні 2025 року", – сказав директор Казначейства Люксембургу Боб Кіффер.

Люксембург, одна з найменш населених країн Європи (приблизно 682 тис. осіб), заснував свій Міжпоколіннєвий суверенний фонд (FSIL) ще у 2014 році як призначений для створення резерву для майбутніх поколінь. Фонд має $730 млн активів, більшість його інвестицій зосереджені у високоякісних облігаціях.

Європейські країни, серед яких Фінляндія, Грузія та Велика Британія також мають біткоїни, хоча більша частина цієї криптовалюти походить від кримінальних вилучень, за винятком Грузії, країни поза єврозоною, яка придбала 66 біткоїнів для інвестиційних цілей.

