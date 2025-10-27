Графіки відключення світла запроваджено у кількох регіонах, – "Укренерго"

У кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги.

Це пов'язано із складною ситуацією в енергосистемі, зумовленою наслідками попередніх російських обстрілів, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується", – пообіцяли в компанії.

Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів, в окремих регіонах вони будуть діяти з 07:00 до 19:00.

Зауважимо, що напередодні в "Укренерго" не планували застосовувати графіки відключень для побутових споживачів, а обмеження споживання для промисловості прогнозували лише з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.

Однак вже вранці у понеділок у Києві та низці областей почалися аварійні відключення світла.