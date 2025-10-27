Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
38 0

Графіки відключення світла запроваджено у кількох регіонах, – "Укренерго"

Графіки відключення світла запроваджено у кількох регіонах

У кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги.

Це пов'язано із складною ситуацією в енергосистемі, зумовленою наслідками попередніх російських обстрілів, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується", – пообіцяли в компанії.

Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів, в окремих регіонах вони будуть діяти з 07:00 до 19:00.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Зауважимо, що напередодні в "Укренерго" не планували застосовувати графіки відключень для побутових споживачів, а обмеження споживання для промисловості прогнозували лише з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.

Однак вже вранці у понеділок у Києві та низці областей почалися аварійні відключення світла.

Автор: 

електроенергія (4436) Укренерго (2082) відключення світла (655)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 