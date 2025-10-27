Угода про надра зі США: У Мінекономіки назвали критерії відбору проєктів

Спільний українсько-американський Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) напрацьовує протоколи відбору проєктів в Україні.

Пріоритети – критичні мінерали і ГМК, видобуток природного газу, інфраструктура та енергетика, а також телеком і high-tech рішення у сфері енергетики, розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін на форумі Forbes Ukraine "Енергія бізнесу".

За його словами, фонд орієнтується на міжнародні стандарти звітності – JORC або NI 43-101. Таким чином перевага будесаме у проєктів із підтвердженими запасами за цими стандартами, однак їх відсутність не є абсолютною перепоною.

"Якість підготовленої документації та feasibility study має бути на найвищому рівні – бажано рівня bankable", – зазначив Перелигін.

Поряд з цим, потенційні заявки мають також містити план управління ризиками і волатильністю.

"Ви маєте бути готові пояснити, як реагуватимете на цінові шоки та ринкові зміни", – підкреслив він.

Перелигін дода, що кожен проєкт розглядатимуть комітети фонду – з огляду на якість звітності, повноту інформації, наявність ТЕО та екологічної документації.

Раніше повідомлялось, що американо–український інвестиційний фонд відбудови матиме близько $200 мільйонів до кінця 2026 року.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. Водночас він також зауважив, що оцінювати вплив роботи фонду на економіку поки зарано.