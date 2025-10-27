Україна відновила імпорт газу з Польщі, це дозволить відтермінувати активний відбір зі сховищ на 7-10 днів, – ексміністр

Відновлення імпорту газу з Польщі на тлі тимчасового потепління дозволить Україні відтермінувати активний відбір із підземних сховищ на 7-10 днів.

Про це ексміністерка енергетики Ольга Буславець повідомила у Facebook.

За її словами, через обстріли газової інфраструктури РФ та часткове ввімкнення опалення у соцсфері темпи закачування газу у сховища станом на кінець минулого тижня знизилися майже до нуля. Додатково на це вплинули планові ремонти на інтерконекторі з боку польського оператора Gaz-System, які тривали 20-25 жовтня.

За даними "Оператора ГТС України", імпорт газу з Польщі відновився раніше від плану та вже 23 жовтня становив 5,6 млн кубометрів на дообу, 24 жовтня – 6 млн куб. м, а на 25 жовтня заплановано імпортувати цим напрямком 9,9 млн кубометрів. В останні дні чистий імпорт без short-haul коливався у діапазоні 14-20 млн кубометрів на добу з напрямків Угорщини, Польщі, Словаччини та невеликих обсягів з боку Молдови-Румунії, зауважила Буславець.

Поряд з цим, Україна 22 жовтня зупинила закачку і почала відбір газу зі сховищ, проте 23 жовтня баланс вийшов на нуль, а 24 жовтня знову зафіксовано незначне нарощування запасів. За даними AGSI, у ПСГ України наразі понад 8,5 млрд куб. м газу, без урахування технологічного.

Раніше повідомлялось, що Україні буде потрібно близько 2 млрд євро для фінансування додаткового імпорту газу.

Кошти залучать з внутрішніх резервів і від міжнародних партнерів заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.