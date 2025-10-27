На Миколаївщині запускають новий комплекс переробки олійних культур. ФОТО

У Миколаївській області відкривають мультизерновий комплекс олійних культур Olvia.

На першому етапі компанія реконструювала елеватор обсягом 84 700 кубометрів і встановила системи сушки та очищення зерна, повідомляє галузеве видання Latifundist.com із посиланням на пресслужбу компанії.

Крім того, запрацювали пресово-підготовчий і екстракційний цехи, склади для шроту та лушпиння, котельня на біомасі, ємності для олії та власна електропідстанція. Після запуску другої черги підприємство планує подвоїти виробництво.

Другий етап передбачає будівництво додаткового пресово-підготовчого цеху і другого цеху екстракції, а також збільшення місткості для зберігання олії. У планах - власна генерація електроенергії, цех рафінації, дезодорації та виморожування, лінія розливу олії в пляшки і склади готової продукції та відвантаження.

Надалі Olvia планує розвивати напрям глибокої переробки кукурудзи в крохмаль з подальшим фасуванням і продажем на внутрішньому й зовнішньому ринках.







Раніше повідомлялось, що у вересні Україна експортувала рекордний місячний обсяг ріпакової олії – майже 109 тисяч тонн, що в 4,5 раза перевищує серпневий показник.

У тому числі до країн ЄС було відвантажено 92 тисячі тонн або 85% від загального експорту. Економіст Віктор Галасюк зауважив, що це рекордний обсяг для цього географічного напрямку.