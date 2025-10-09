Мито спрацювало: Україна стала лідером експорту ріпакової олії до Європи

У вересні Україна експортувала рекордний місячний обсяг ріпакової олії – майже 109 тисяч тонн, що в 4,5 раза перевищує серпневий показник.

У тому числі до країн ЄС було відвантажено 92 тисячі тонн або 85% від загального експорту, повідомив економіст Віктор Галасюк.

Він зауважив, що це рекордний обсяг для цього географічного напрямку. До того, в липні-серпні, основний обсяг ріпакової олії до ЄС експортувала Кенія. Україна тим часом продовжувала відвантажувати необроблене насіння ріпаку.

"Вдумайтесь: Кенія допетрила, що краще робити олію, ніж просто насіння продавати за кордон. А ми мали великі суспільні дискусії і досі їх маємо: що краще? Давайте подумаємо, порадимось. Навіщо виробляти, чи не краще постачати необроблену сировину? Це ж вільний ринок, це ж комусь треба, ми будемо годівницею Європи. Це ж непогана роль бути годівницею Європи, правда?", – сказав Галасюк.

Він пояснив, що завоювати лідерство в експорті ріпакової олії вдалось завдяки 10% миту на вивезення насіння ріпаку, тому ця ідея спрацювала. По суті, мито стало податком на експорт необробленої агросировини, зауважив експерт. Після його запровадження, більше агровиробників стали продавати насіння на внутрішньому ринку: завантажувати переробні заводи в Україні, збільшувати обсяги внутрішньої переробки.

"Тут немає ніякої великої математики чи економіки. Це здоровий глузд – переробляти сировину в продукцію з доданою вартістю", – додав Галасюк.

Як повідомлялось раніше, 16 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, запровадивши для зернотрейдерів експортне мито на соєві боби та насіння ріпаку в розмірі 10%. Виробників продукції обмеження не торкнулись. Гроші, отримані від мита, скеровують до фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.