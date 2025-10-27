Не встигають використати: Кабмін спростив використання субвенції на ремонт житла для переселенців
Кабінет Міністрів вніс зміни до Постанови про використання субвенції на реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб.
Як пояснили у пресслужбі Мінсоцполітики, громади, які отримали субвенцію, не завжди можуть реалізувати проєкти у визначені строки через перебої у електропостачанні. А це створює ризики невикористання або повернення коштів до державного бюджету.
Внесені до Постанови зміни розподілу державних коштів передбачають:
- механізм повернення та повторного перерозподілу невикористаних коштів субвенції у разі неможливості виконання робіт;
- повноваження обласних держадміністрацій проводити збір нових заявок та переглядати рішення комісії щодо розподілу коштів;
- запровадження можливості придбання будівельних матеріалів у поточному бюджетному періоді для використання їх у наступному за умови відповідного звітування.
Як повідомлялося, Мінсоцполітики розробило порядок надання 1 млрд грн субвенції із державного бюджету для реконструкції, реставрації, ремонту та переобладнання нежитлових приміщень у житло для переселенців. Понад 20% таких житлових фондів будуть обладнані для потреб людей з категорії маломобільних.
Субвенція розподілена між обласними бюджетами пропорційно кількості облікованих ВПО, при цьому для областей з територіями бойових дій чи тимчасово окупованими територіями буде застосовуватись коефіцієнт 1,5.
При цьому держава виділяє субвенцію у розмірі 100% для прифронтових областей, та 60% – для решти.
