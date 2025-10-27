Не встигають використати: Кабмін спростив використання субвенції на ремонт житла для переселенців

Кабінет Міністрів вніс зміни до Постанови про використання субвенції на реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Як пояснили у пресслужбі Мінсоцполітики, громади, які отримали субвенцію, не завжди можуть реалізувати проєкти у визначені строки через перебої у електропостачанні. А це створює ризики невикористання або повернення коштів до державного бюджету.

Внесені до Постанови зміни розподілу державних коштів передбачають:

механізм повернення та повторного перерозподілу невикористаних коштів субвенції у разі неможливості виконання робіт;

повноваження обласних держадміністрацій проводити збір нових заявок та переглядати рішення комісії щодо розподілу коштів;

запровадження можливості придбання будівельних матеріалів у поточному бюджетному періоді для використання їх у наступному за умови відповідного звітування.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики розробило порядок надання 1 млрд грн субвенції із державного бюджету для реконструкції, реставрації, ремонту та переобладнання нежитлових приміщень у житло для переселенців. Понад 20% таких житлових фондів будуть обладнані для потреб людей з категорії маломобільних.

Субвенція розподілена між обласними бюджетами пропорційно кількості облікованих ВПО, при цьому для областей з територіями бойових дій чи тимчасово окупованими територіями буде застосовуватись коефіцієнт 1,5.

При цьому держава виділяє субвенцію у розмірі 100% для прифронтових областей, та 60% – для решти.



