Євросоюз зацікавлений збільшувати торгівлю з Україною в обох напрямках, – єврокомісар

Європейська Комісія вважає доцільним збільшувати обіг сільськогосподарської продукції між Україною та Європейським Союзом, при цьому робити це в обох напрямках для забезпечення вигоди як українським, так і європейським виробникам.

Про це заявив єрокомісар із питань сільського господарства і продовольства Крістоф Хансен під час спільного брифінгу з віцепрем'єр-міністром України з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою, передає Укрінформ.

"Дуже важливо, щоб ми показали, що ми єдині поруч із Україною в її боротьбі за свободу, в її боротьбі за незалежність від Росії", – зазначив Хансен.

Він зауважив, що ця солідарність супроводжується модернізацією торговельної угоди між Україною та ЄС, що включає збільшення багатьох тарифних квот.

"Дуже важливо знайти баланс між наданням більшого доступу та економічних переваг українським виробникам, а також підтримкою солідарності з нашою фермерською спільнотою", – сказав Хансен.

Він також наголосив на важливості забезпечення збільшення торгівлі в обох напрямках.

"Не лише імпорт України до ЄС, але й експорт ЄС до України. Тут ми також маємо лібералізацію багатьох тарифних ліній, яка принесе пряму вигоду нашій фермерській спільноті", – підкреслив він.

Як повідомлялося, Україна та Європейський Союз 14 жовтня схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції до Євросоюзу.

Нагадаємо, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз". Після цього торгівля з Україною у ЄС із 6 червня має відбуватися за "довоєнними" правилами. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України називали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС.