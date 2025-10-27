Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія вдарила по важливому енергооб’єкту на Чернігівщині, мешканців закликають зберігати "інформаційну тишу" (оновлено)

Росія пошкодила важливий об’єкт енергетики на Чернігівщині

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергетичний об'єкт у Корюківському районі Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба АТ "Чернігівобленерго", закликавши громадян зберігати "інформаційну тишу".

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", – додали в компанії.

Начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко уточнив, що близько 16:00 ворог поцілив безпілотниками по інфраструктурному об'єкту у Сновську та по одному з населених пунктів Сновської громади.

"Працівники ДСНС і поліції працюють на місці. Рятувальники ліквідували пожежу. Однак треба бути готовими до ускладнень із електропостачанням. Прохання, актуальне для всіх жителів району: ощадливо використовуйте електроенергію! Перебувайте у безпечних місцях до завершення небезпеки. Наразі повітряна тривога, яка розпочалася у Корюківському районі о 1:18, триває", – повідомив він у Facebook.

Як повідомлялося, через російські обстріли ситуація з енергопостачанням на Чернігівщині залишається складною.

Чернігівщина (120) електроенергія (4436) Чернігівська область (86)
