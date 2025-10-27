Росія вдарила по важливому енергооб’єкту на Чернігівщині, мешканців закликають зберігати "інформаційну тишу" (оновлено)

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергетичний об'єкт у Корюківському районі Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба АТ "Чернігівобленерго", закликавши громадян зберігати "інформаційну тишу".

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", – додали в компанії.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко уточнив, що близько 16:00 ворог поцілив безпілотниками по інфраструктурному об'єкту у Сновську та по одному з населених пунктів Сновської громади.

"Працівники ДСНС і поліції працюють на місці. Рятувальники ліквідували пожежу. Однак треба бути готовими до ускладнень із електропостачанням. Прохання, актуальне для всіх жителів району: ощадливо використовуйте електроенергію! Перебувайте у безпечних місцях до завершення небезпеки. Наразі повітряна тривога, яка розпочалася у Корюківському районі о 1:18, триває", – повідомив він у Facebook.

Як повідомлялося, через російські обстріли ситуація з енергопостачанням на Чернігівщині залишається складною.