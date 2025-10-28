Ціни на нафту знову знижуються: ОПЕК+ планує додатково збільшити видобуток, – Reuters

Ціни на нафту у вівторок вранці знижуються, оскільки плани країн-учасниць угоди ОПЕК+ підвищити квоти на видобуток знівелювали оптимізм щодо потенційної торгової угоди між США і Китаєм.

Ф'ючерси на Brent просіли до $65,59 за барель, WTI – до $61,26, повідомляє Reuters.

Трейдери зважують прогрес у перемовинах США-Китай і ширший баланс пропозиції нафти на ринку, зазначає ANZ. Додатково тисне на ціни намір ОПЕК+ додатково збільшити квоти на видобуток у грудні.

Підтримкою для ринку став намір Вашингтона і Пекіна узгодити рамки торгової угоди – лідери країн Дональд Трамп і Сі Цзіньпін мають зустрітися у четвер у Південній Кореї.

Минулого тижня ціни на Brent і WTI показали найбільше з червня зростання на тлі санкцій США проти РФ, що вдарили по "Лукойлу" та "Роснєфті". Після санкцій "Лукойл" оголосив про розпродаж міжнародних активів.

Водночас голова МЕА Фатіх Біроль наголосив, що санкції проти експортерів нафти можуть підштовхнути ціни вгору, але ефект буде обмеженим через наявність надлишкових потужностей. На думку Haitong Securities, середньо- і довгострокові втрати пропозиції виглядають обмеженими, тож ризики надлишку можуть знову тиснути на котирування.

Раніше повідомлялось, що Грецькі танкери відмовляються перевозити російську нафту через нові санкції Трампа.

Раніше танкери грецьких судновласників вивозили на експорт від 10 до 20 млн барелів російської нафти щомісяця, але наприкінці жовтня цей показник зменшився до мінімуму.