Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
457 3

Українці купили 62 тисячі електромобілів на $1,3 мільярда від початку року. Це у півтора рази більше, ніж торік

електромобіль

За січень-серпень в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів, що на 52% більше рік до року.

Їх загальна митна вартість становила майже $1,27 млрд, повідомляє "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Із загального обсягу новими були 14,1 тис. авто або лише 22,9% обсягів (на 26% більше, ніж за аналогічний перідо минулого року), вживаними – 47,6 тис. або 77,1% (+62% р/р). На нові електромобілі витратили $363,5 млн, на вживані – $906,3 млн.

У структурі походження нових BEV домінує Китай – 92%, далі Японія – 3% і Німеччина – 2%, решта – інші країни. У сегменті вживаних лідирують США – 40%, за ними Корея – 16% і Німеччина – 15%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що у вересні 2025 року у світі продали рекордні 2,1 млн електрифікованих авто (електромобілі та плагін-гібриди) – найвищий місячний показник за час спостережень.

В цілому за січень-вересень було продано 14,7 млн електромобілів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Автор: 

авто (4316) імпорт (2488) зростання (162) попит (36) українці (39) електромобіль (747)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бо за електрокари не платять розмитнення ... якось не хочуть українці давати бабло на крипту зельоним гнидам

якось вже забули що розмитнення було захистом вітчизняного виробника авто ..де він ? )))

виробника нема - розмитнення є

показати весь коментар
28.10.2025 13:00 Відповісти
хто по твоєму був кращим ?
показати весь коментар
28.10.2025 13:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 