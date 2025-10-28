Українці купили 62 тисячі електромобілів на $1,3 мільярда від початку року. Це у півтора рази більше, ніж торік

За січень-серпень в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів, що на 52% більше рік до року.

Їх загальна митна вартість становила майже $1,27 млрд, повідомляє "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Із загального обсягу новими були 14,1 тис. авто або лише 22,9% обсягів (на 26% більше, ніж за аналогічний перідо минулого року), вживаними – 47,6 тис. або 77,1% (+62% р/р). На нові електромобілі витратили $363,5 млн, на вживані – $906,3 млн.

У структурі походження нових BEV домінує Китай – 92%, далі Японія – 3% і Німеччина – 2%, решта – інші країни. У сегменті вживаних лідирують США – 40%, за ними Корея – 16% і Німеччина – 15%.

Раніше повідомлялось, що у вересні 2025 року у світі продали рекордні 2,1 млн електрифікованих авто (електромобілі та плагін-гібриди) – найвищий місячний показник за час спостережень.

В цілому за січень-вересень було продано 14,7 млн електромобілів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.