Ціни на золото впали до мінімуму за три тижні на тлі потепління між США та Китаєм, – Reuters

Золото подешевшало більш як на 2%, оскільки оптимізм щодо зниження торговельної напруги між США і Китаєм підтримав ризикові активи і послабив попит на захисні інструменти.

Інвестори також зосередилися на засіданні ФРС цього тижня, де ринок очікує зниження ставки, повідомляє Reuters.

Станом на ранок вівторка ціни на споті знизилися до $3 899,94 за унцію – найнижче з 6 жовтня. Грудневі ф'ючерси на золото у США впали до $3 915,30, або на 2,6%.

Аналітики пов'язують рух із надіями уникнути повномасштабної торговельної війни між США та Китаєм, що підтримало ринок акцій в Азії, тоді як попит на "тиху гавань" у вигляді золота скоротився.

Попри частковий спад, з початку року ціни зросли на близько 53% і 20 жовтня оновили максимум на рівні $4 381,21 за унцію.

Поряд з цим, інвестиційний банк Citi знизив свій тримісячний прогноз до $3 800 за унцію, Capital Economics очікує $3 500 на кінець 2026 року.

Супутні метали також знижуються: срібло – на 2,5% до $45,71, платина – на 3,3% до $1 538,5, паладій – на 3,3% до $1 356.

Раніше повідомлялось, що ціни на золото та срібло зазнали найгострішого розпродажу за останні роки: падіння спотових цін на золото сягало 6,3%, на срібло – до 8,7%.

Падіння спровокувала технічна перекупленість, зміцнення долара і сигнали про відновлення дискусій щодо торгівлі між США та Китаєм, які зняли частину попиту на захисні активи.