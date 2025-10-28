Несправжній Adidas: БЕБ викрило мережу з продажу підробленого спортивного одягу в трьох областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області припинили діяльність групи осіб, які збували підроблений одяг, взуття та аксесуари під виглядом всесвітньовідомих брендів.

Провадження відкрито після звернення представника правовласника торговельної марки, повідомляє пресслужба відомства, не називаючи бренд. Втім, на оприлюднених БЕБ фото можна впізнати логотип компанії Adidas.

Слідство встановило, що фігуранти справи організували мережу спортивних магазинів в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Замовлення також приймали через соцмережі та застосунки і надсилали поштою по всій Україні.

Під час санкціонованих обшуків у магазинах, офісах і на складах в Одеській області вилучено 426,5 тис. грн готівки, понад 23 тис. одиниць одягу та взуття відомих брендів, офісну техніку та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 33,4 млн грн.

Раніше повідомлялось, що БЕБ викрило масштабне виробництво контрафактного алкоголю на Львівщині.

Під час обшуків вилучено марки акцизного податку з ознаками підробки, спирт, пляшки горілки відомих марок, бег-ін-бокси зі спиртовмісною рідиною, обладнання для виготовлення і маркування, транспортний засіб.