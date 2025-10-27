БЕБ викрило масштабне виробництво контрафактного алкоголю на Львівщині. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили групу, що організувала нелегальне виробництво алкогольних напоїв у двох підпільних цехах і збут контрафакту через складську базу.

Виготовлення відбувалося у нежитлових приміщеннях під виглядом продукції відомих брендів, товар реалізували оптом і вроздріб, повідомляє пресслужба відомства.

Під час обшуків вилучено марки акцизного податку з ознаками підробки, спирт, пляшки горілки відомих марок, бег-ін-бокси зі спиртовмісною рідиною, обладнання для виготовлення і маркування, транспортний засіб.

На одній зі складських баз виявлено і вилучено понад 42 тисячі пляшок склотари різних горілчаних виробів.

Раніше повідомлялось, що БЕБ знайшло підпільний цех з виготовлення контрафактного алкоголю у Львові.

Під час обшуку в нежитловому приміщенні у Львові вилучили марки акцизного податку з ознаками підробки, 246 літрів рідини з ароматизаторами "Лимон" і "Шоколад", понад 4 800 пляшок горілки різних найменувань і об’ємів з підробленими марками, 1 200 л рідини з характерним запахом спирту.