У США оголосили про план будівництва ядерних реакторів Westinghouse на $80 мільярдів

Уряд США, Brookfield та Cameco оголосили про стратегічне партнерство для прискорення будівництва ядерних реакторів принаймні на $80 млрд із використанням технології Westinghouse.

Проєкти мають забезпечити надійне електроживлення дата-центрів і розвитку штучного інтелекту, повідомила пресслужба компанії Camecо.

У межах угоди передбачено розгортання реакторів Westinghouse Electric Company по всій території США. Cameco нагадала, що у жовтні 2022 року Brookfield і Cameco уклали партнерство для придбання Westinghouse.

За оцінками компаній, кожен двоблоковий проєкт AP1000 створює або підтримує до 45 000 робочих місць у виробництві та інжинірингу у 43 штатах. Національне розгортання забезпечить понад 100 000 робочих місць у будівництві.

"Це партнерство з урядом США допоможе розкрити потенціал, який Westinghouse і ядерна енергетика можуть відіграти для прискорення розвитку штучного інтелекту в Сполучених Штатах, одночасно задовольняючи зростаючий попит на електроенергію та потреби енергетичної безпеки у великих масштабах", – заявив Коннор Тескі, президент Brookfield Asset Management.

Раніше повідомлялось, що "Енергоатом" отримає від Westinghouse симулятор для підготовки персоналу до роботи з американськими реакторами.

"Ми працюємо з "Енергоатомом", щоб передати йому симулятор для тренування і кваліфікації операторів, щоб компанія краще зрозуміла, як працювати з реактором АР-1000 і могла натренувати людей", – сказав президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман.

За його словами, Westinghouse може передати відповідне обладнання навіть в умовах, коли співробітники американської компанії не можуть приїхати в Україну.