США дали Німеччині пів року на вирішення питання з активами "Роснєфті", – Bloomberg

США встановили шестимісячний термін для Німеччини на врегулювання питання щодо активів російської нафтової компанії "Роснєфть".

Як пише Bloomberg, адміністрація президента США Доналда Трампа розглядає можливість надання Rosneft Deutschland невідновлюваної обмеженої генеральної ліцензії, а німецькі посадовці оцінюють цю ідею та нададуть відгуки найближчими днями.

Уряд Німеччини конфіскував активи "Роснєфті" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році та з того часу кілька разів продовжував термін довірчого управління. Хоча компанія й уклала з РФ угоду про продаж німецьких підрозділів, переговори з Катаром як покупцем зрештою провалилися, оскільки обидві сторони не змогли домовитися про ціну.

Rosneft Deutschland володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів, на які припадає 12% загальних переробних потужностей Німеччини, включаючи завод PCK Raffinerie GmbH у Шведті поблизу Берліна. Вона також має частку в Трансальпійському нафтопровіді.

Шестимісячний термін, встановлений США, значно коротший за дворічну генеральну ліцензію, видану Великою Британією минулого тижня, і без неї німецький підрозділ "Роснєфті" ризикує бути відрізаним від ключових клієнтів з 21 листопада, терміну, встановленого в останньому пакеті санкцій США.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що воно контактує з відповідними органами влади США та прагне якомога швидше з'ясувати будь-які юридичні питання, але відмовилося коментувати деталі переговорів.

Про те, що Катар претендує на придбання націоналізованих через борги підприємств російської державної нафтової компанії "Роснєфть" у Німеччині, стало відомо в серпні минулого року.

Катарському суверенному фонду QIA вже належить 19,5% акцій "Роснєфті", які були придбані в рамках приватизації переважно за кошти російського держбанку ВТБ.

До того повідомлялося, що Міністерство економіки Німеччини вивчає можливість націоналізувати німецьку дочку "Роснєфті" – компанію Rosneft Deutschland (RD), якій належить нафтопереробний завод у місті Шведт. З вересня 2022 року він перебуває під управлінням німецького уряду.

Завод у Шведті забезпечує нафтопродуктами більшу частину східної частини Німеччини, включно з аеропортом Берліна. Його потужність – 11,6 млн тонн на рік. Завод пов'язаний із трубопровідною системою "Дружба", якою раніше постачалася російська нафта до Німеччини.

Загалом Rosneft Deutschland належать частки у кількох нафтопереробних заводах у Німеччині: найбільшому в країні НПЗ у місті Карлсруе (частка "Роснєфті" – 24%), заводі PCK Raffinerie у Шведті (54,17%) та BayernOil Raffineriegesellschaft у місті Нойштадт-ан-дер-Донау (28,57%).