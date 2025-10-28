Більшість українців беруть мікрокредити на щоденні потреби. Які витрати найпопулярніші?

Більшість українців беруть мікрокредити в небанківських фінансових установах, щоб покрити щоденні витрати – "дожити до зарплати", оплатити лікування чи комунальні послуги.

Про це свідчать результати дослідження споживчого мікрокредитування, проведеного Асоціацією українських банків спільно з Research.ua та Інститутом соціології Національної академії наук України, передає Укрінформ.

"Основними причинами звернення до мікрофінансових організацій залишаються щоденні потреби – щоб "дожити до зарплати". Також популярними мотивами є оплата лікування, комунальних послуг, придбання одягу та ремонт житла", – розповів директор Research.ua Володимир Кутюк.

Порівняно з груднем 2023 року структура споживання мікрокредитів дещо змінилася. Зокрема, зменшилася частка тих, хто бере позики на лікування чи придбання медикаментів, натомість зросла кількість користувачів, які оформлюють кредити для відпочинку або відпустки.

Серед ключових причин, що спонукають українців обирати мікрофінансові організації замість банків, респонденти назвали швидкість отримання коштів, простоту оформлення та можливість подати заявку онлайн.

Також зросла частка тих, хто цінує цілодобове обслуговування – з 23% до 37%.

На думку 36% опитаних, запровадження обмеження ставки за мікрокредитами до 1% на день вплинуло на доступність послуг, а 18% вважають, що мікрокредити стали привабливішими.

Серед активних користувачів мікрофінансових організацій 59% переконані, що обмеження зробило кредити доступнішими, а половина (49,9%) – що привабливішими.

Загалом більшість користувачів мікрокредитів в Україні (73%) задоволені якістю послуг, а 69% готові рекомендувати мікрофінансові організації іншим.

Як повідомлялося, за даними Національного банку України, у другому кварталі 2025 року українці оформили 2,18 млн мікрокредитів. Обсяг виданих мікрокредитів становив 26,44 млрд грн, що на 8% більше, ніж за такий самий період 2024 року. Водночас якість погашення покращилася: якщо в першому кварталі борг зріс на 3,38 млрд грн, то в другому кварталі приріст становив лише 0,94 млрд грн. Загальна заборгованість перед МФО досягла 24,29 млрд грн.