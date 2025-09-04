Українці оформили 4,4 мільйона мікропозик за пів року, їх борг перевищив 24 мільярди. ІНФОГРАФІКА

За даними Національного банку України (НБУ), у другому кварталі 2025 року українці оформили 2,18 млн мікрокредитів.

Порівняно з першим кварталом кількість угод не змінилася, натомість середня сума кредиту зросла на 9% – до 6 029 грн, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Усього за пів року було укладено 4,39 млн договорів з МФО, що на 8% більше, ніж торік. У середньому громадяни оформлюють 730 тис. мікропозик щомісяця.

З початку року обсяг виданих мікрокредитів становив 26,44 млрд грн, що на 8% більше, ніж за такий самий період 2024 року.

Водночас якість погашення покращилася: якщо в першому кварталі борг зріс на 3,38 млрд грн, то в другому кварталі приріст становив лише 0,94 млрд грн. Загальна заборгованість перед МФО досягла 24,29 млрд грн.

Попри зростання попиту, ринок провайдерів звужується. Станом на початок липня 2025 року працювали 303 фінансові установи з відповідною ліцензією, що на чверть менше, ніж торік. Від початку повномасштабної війни кількість таких компаній скоротилася більш ніж удвічі.

