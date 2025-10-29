Трамп припустив послаблення обмежень у торгівлі з Китаєм перед зустріччю із Сі Цзіньпіном

Дональд Трамп заявив, що може знизити мита на китайські товари, запроваджені через звинувачення у причетності КНР до постачання фентанілу, та планує обговорити з Сі Цзіньпіном доступ Китаю до флагманського ШІ-процесора Nvidia Blackwell.

Лідери країн зустрінуться у четвер, прагнучи зменшити напруженість у відносинах, повідомляє Bloomberg.

Трамп сказав журналістам у літаку, що очікує кроків Пекіна щодо прекурсорів фентанілу і тому готовий зменшити відповідні тарифні ставки. WSJ повідомляла, що розглядається можливість їх зниження з 20% до 10%, але деталей президент не навів.

Він також припустив можливість надати Китаю доступ до чипів Blackwell у межах ширшої торговельної угоди. За його словами, CEO Nvidia Дженсен Хуанг нещодавно демонстрував у Білому домі версію цього чіпа, який Трамп назвав "надсучасним".

Своєю чергою у Пекіні заявили про готовність "надати новий імпульс" відносинам і закликали США до конкретних кроків у співпраці щодо фентанілу та стабільності ланцюгів постачання чипів.

За попередніми оцінками, зниження "фентанільних" мит удвічі може опустити середню ставку на більшість китайського імпорту до близько 45% – за умови, що інші загрожувані нарахування не запроваджуватимуть.

За даними переговорників, у Малайзії погоджено рамкову домовленість, яка готує підґрунтя для угоди з пом’якшенням частини мит, комісій і експортних обмежень. У пакеті – можливе відтермінування Китаєм обмежень на рідкоземельні мінерали, зниження фрахтових зборів, а також погодження на продаж американських операцій TikTok консорціуму з боку США.

Після сигналів про відновлення закупівель Китаєм американської сої трейдери зафіксували перші бронювання нового сезону. Водночас Трамп применшив імовірність предметної розмови про Тайвань, заявивши, що "можливо, ми взагалі не говоритимемо про це".

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа відкрила розслідування щодо виконання Китаєм торговельної угоди "Перша фаза", укладеної ще 2020 року. Розслідування буде спрямовано на перевірку того, чи повністю Китай виконав свої зобов'язання за угодою "Перша фаза", ускладнення або обмеження на торгівлю США, що виникли в результаті невиконання Китаєм своїх зобов'язань, а також на визначення заходів, які слід вжити у відповідь, якщо такі будуть необхідні.