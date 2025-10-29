Через російські обстріли знеструмлені споживачі у трьох областях, – "Укренерго"

Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах станом на ранок середи, 29 жовтня, є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають усіх постраждалих від обстрілів регіонах, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України сьогодні з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги", – уточнили в компанії.

В "Укренерго" додали, що у цих регіонах з 07:00 до 22:00 також застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Водночас споживання електроенергії зростає. Сьогодні станом на 6:30, воно було на 2,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня.

"Причина – хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, а також зниження температури повітря у частині регіонів", – пояснили в "Укренерго".

В компанії знову закликали споживачів обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.

Як повідомлялося, раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що всі 9 енергоблоків АЕС на підконтрольній уряду території підключені до енергосистеми України і працюють на повну потужність, проте це не дозволяє уникнути графіків погодинних відключень світла для населення.