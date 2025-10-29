Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зарплати держслужбовців зросли торік на 43%, але більшість вважає їх занизькими, – Рахункова палата

госслужащие,служащие,служащий,чиновник,чиновники

Середньомісячна заробітна плата державних службовців у 2024 році зросла на 43%, проте 78,6% чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою за професійне виконання обов’язків та ініціативність.

Про це свідчать дані опитування, проведеного серед понад 34 900 держслужбовців зі 114 органів влади, повідомляє пресслужба Рахункової палати.

При цьому лише 21,1% респондентів вважають запроваджену систему оплати праці більш прозорою. Водночас переважна більшість (72,4%) держслужбовців не відчула істотних змін.

Аудит Рахункової палати свідчить, що попри збільшення середніх зарплат, реформа не зробила систему оплати праці держслужбовців справедливішою та ефективнішою. Дані НАДС за 2024 рік підтверджують тренд: майже половина держслужбовців назвала критично низьку оплату праці причиною звільнення.

Реформа, що стартувала у 2016 році, з 2024 року запровадила класифікацію посад за сім’ями, рівнями та юрисдикціями і змінила структуру оплати праці. Посадовий оклад став основною складовою, досягнуто співвідношення 81,7% сталої частини до 18,3% варіативної, надбавку за вислугу років зменшено з 50% до 30%.

Висновок аудиту однозначний: очікуваного ефекту не досягнуто, принцип "рівна оплата за однакову працю" знівельовано.

"У підсумку проведеної реформи система оплати праці на державній службі не стала більш справедливою, прозорою чи стимулюючою. Очікуваного ефекту –підвищення мотивації, прозорості та конкурентоспроможності державної служби – не досягнуто. Більше того, держава досі не володіє повною та достовірною інформацією про фактичні нарахування заробітної плати державним службовцям, що унеможливлює аналіз ефективності видатків і планування бюджетних потреб у секторі державного управління", – зазначають у Рахунковій палаті.

Раніше повідомлялось, що в Україні зарплата вчителя наразі складає 60-70% від середньої зарплати по країні. При цьому в країнах Європи цей показник становить 100-110%, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти.

Середні вчительські зарплати відносять до категорії найнижчих серед найпоширеніших професій. Навіть із доплатами й надбавками вони в середньому не перевищують 14-16 тис. грн, коли середня зарплата по країні – майже 26 тис. грн.

аудит (348) Рахункова палата (190) держслужбовці (108) зарплата (1187)
Топ коментарі
+27
держслужбовці мають сидіти на мінімалці поки йде війне .. максимальна з.п. ЗСУ

якщо держслужбовцям маленька зарплата - нехай йдуть в ЗСу..все просто.

істоти нах..сидять на наших податках упирі і ниють
показати весь коментар
29.10.2025 12:25 Відповісти
+21
ну то нехай ідуть в окопи ..
показати весь коментар
29.10.2025 12:24 Відповісти
+17
А зарплати військових на скільки зросли за цей час?
показати весь коментар
29.10.2025 12:23 Відповісти
А зарплати військових на скільки зросли за цей час?
показати весь коментар
29.10.2025 12:23 Відповісти
Щось мало віриться щоб зросли . Нажаль
показати весь коментар
29.10.2025 13:29 Відповісти
Не зросли - але ТАМ опитування чомусь не проводять ...
показати весь коментар
29.10.2025 14:11 Відповісти
ну то нехай ідуть в окопи ..
показати весь коментар
29.10.2025 12:24 Відповісти
та вони б і раді та бронь не пускає. так бідолахи і мучаться з хліба на воду тістечка
показати весь коментар
29.10.2025 12:49 Відповісти
Тай ще всі як один інваліди. "Умственного труда".
показати весь коментар
29.10.2025 12:52 Відповісти
"проте 78,6% чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою за професійне виконання обов'язків та ініціативність"

Так в чому річ? На передову.
показати весь коментар
29.10.2025 12:25 Відповісти
Помилка. 'непрофесійне'.
показати весь коментар
29.10.2025 13:03 Відповісти
держслужбовці мають сидіти на мінімалці поки йде війне .. максимальна з.п. ЗСУ

якщо держслужбовцям маленька зарплата - нехай йдуть в ЗСу..все просто.

істоти нах..сидять на наших податках упирі і ниють
показати весь коментар
29.10.2025 12:25 Відповісти
Трамп навпаки каже шо за місяць шатдауну ніхто й не помітив шо 1 млн чиновників не при ділах
показати весь коментар
29.10.2025 12:25 Відповісти
Ще кілька років тому писав - до виконання роботи, яку колись виконувала одна бабуся-пенсіонерка, перекладаючи папірці, зараз залучають цілий відділ "ефективних манагерів" з комп'ютерами та іншими технічними засобами. Штати подекуди роздуті до повного абсурду. Заступники, зами, радники, помічники, посильні, водії... І всі просять їсти (за державний кошт, звісно).
показати весь коментар
29.10.2025 12:39 Відповісти
готові воювати ще 2-3 роки а там вже й пенсія
показати весь коментар
29.10.2025 12:27 Відповісти
На кой чорт оцих дармоїдів ще й зарплати підвищувати?! Військовим оці позорні 20 тисяч треба давно підвищувати.
показати весь коментар
29.10.2025 12:27 Відповісти
ну zельоні гниди підвищують мусорам

бо zельоних гнид ці мусора мають захищати
показати весь коментар
29.10.2025 12:27 Відповісти
Особливо ТЦК. Вони так зморилися...
показати весь коментар
29.10.2025 12:54 Відповісти
В Україні населення скоротилося на 30%, чому кількість чиновників які його обслуговують не скоротилось?... потрібно скоротити кількість чиновників у двічі і за рахунок скорочень підняти зарплату.
показати весь коментар
29.10.2025 12:28 Відповісти
так і мусорів не зменшилось ...навіть збільшилось і зп збільшили ....

країна зельоного сюру
показати весь коментар
29.10.2025 12:31 Відповісти
Пусті слова баби Параски НАведи конкретні цифри,тоді ти будеш молодець,а так-- БАЛАБОЛ .
показати весь коментар
29.10.2025 12:52 Відповісти
мусор або zельона гнида детектед
показати весь коментар
29.10.2025 12:53 Відповісти
На одного зловленого на вулиці набігає мінімум 7 жирнючих пик в мусорському і піксельному обмундируванні , і кричать що нікому воювати! Цікаво коли таких "ненавчених" вже почнуть або реально пакувати на передову (форма вже є).
показати весь коментар
29.10.2025 13:50 Відповісти
Та й чого би й не триматися до кордонів 1991 року?)
показати весь коментар
29.10.2025 12:29 Відповісти
Ваажают низкими? То незай к,14здують до лав СОУ незадоволені вони. Солдатам взагалі не додали а вони бльять незадоволені.
показати весь коментар
29.10.2025 12:32 Відповісти
таке враження що на держслужбу йдуть лише якісь еталонні егоісти і живоглоти. Взагалі не те що державницького, а людського розуміння немає - тільки дай-дай-дай... Від таких людей треба взагалі подалі триматися а не на держслужбу їх брати
показати весь коментар
29.10.2025 12:33 Відповісти
Так таке і потрібно влади, бо відкатів не буде
показати весь коментар
29.10.2025 12:54 Відповісти
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий , усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску юшки", або шукати ліпший варіант десь в іншій країні.
показати весь коментар
29.10.2025 12:33 Відповісти
Хочуть вищої зарплати?!? А може спочатку треба Закон змінити?
Щоб було чим бюджет наповнювати.
показати весь коментар
29.10.2025 12:36 Відповісти
В чому проблема?
Не подобається рівень зарплати, звільняйся і йди на іншу роботу!
Не муч себе і оточуючих.
показати весь коментар
29.10.2025 12:35 Відповісти
Тоді дітей будуть навчати недалекі дебіли, які погодяться це робити за мізерну зарплату, це не спрацює, бо люди з низькою самооцінкою зможуть виховати тільки таких же людей.
показати весь коментар
29.10.2025 13:09 Відповісти
"Тоді дітей будуть навчати..." - ті котрі навчають не є держслужбовцями.
показати весь коментар
29.10.2025 13:45 Відповісти
Питання про зарплати чиновників, а не всіх бюджетників
показати весь коментар
29.10.2025 14:12 Відповісти
Це нічого зсу ще можуть воювати 2-3 роки але звісно буде 500 тис сзч але то неважливо, головне щоб зе гниди ще більше в карман хапонули ну і робили з Запоріжжя вже фортецю.
показати весь коментар
29.10.2025 12:35 Відповісти
мабуть потужну зельону пісню складуть (що там з Бахмутом ? )

приїде головком сирок з батьками на паРаші - потужно відіжметься разів 100

Оманська Гнида посмертно нагородить українців ..

ад 95 кварталу по країні ..шоу маст го он (с)
показати весь коментар
29.10.2025 12:41 Відповісти
"адекватною винагородою за професійне виконання обов'язків та ініціативність" -

ось тут недавно мені одна розповідала "хоч Ілоном Маском себе вважайте - а не буде, щоб вам платили, як треба для фізичного існування сім'ї вам хочеться"

Вони походу Ілони Маски...

Або чинуша в кориті, або країна-фоп.
Всі інші існувати недостойні.
показати весь коментар
29.10.2025 12:41 Відповісти
Україна - нас *******, де підтримка?
остальні - так ви ж ******* як не все себе, гуй де на вас грошей накуєшь.
Україна - то Порошенко!!!,
ми, кловани ні копійки - ну цуть цуть, а шо не можна?
показати весь коментар
29.10.2025 12:41 Відповісти
В ЄС хочеш багато заробляти - йди в бізнес. Хочеш стабільності але невелику за - йди на держслужбу. В Україні навпаки
показати весь коментар
29.10.2025 12:43 Відповісти
Ще 2-3 роки війни і зарплати чиновників будуть більші чим зарплати воїнів на передовій.
показати весь коментар
29.10.2025 12:44 Відповісти
Більше ніж на ЗСУ бюджет виділяє
показати весь коментар
29.10.2025 12:50 Відповісти
Де можна побачити результати "професіоналізму" цих чиновників? такої жопи в країні, як сьогодні в державному управлінні, не було ніколи за усі роки незалежності
показати весь коментар
29.10.2025 12:46 Відповісти
Тварини. Хлопці в окопах життям ризикують, а ці, мало що крадуть, так ще і зарплата їм не подобатися, поміняти потрібно з фронтовиками
показати весь коментар
29.10.2025 12:47 Відповісти
Більшість з цих "галерних рабів" дармоїди й кровопивці для нації. Після оркостану х. уйла ці, "наші" , "трудівники" ворог й виклик номер 2 для країни.
показати весь коментар
29.10.2025 12:47 Відповісти
я би сказав навіть номер 1
показати весь коментар
29.10.2025 12:54 Відповісти
а їм що, ще й зарплату нараховують?
показати весь коментар
29.10.2025 12:49 Відповісти
Держслужбовці бувають різними! Вчителі та працівники міськрад, судді та лікарі отримують різні оплати, очільники державних установ іноді виписують собі захмарні зарплати! Візьміть Раду та подивіться скільки отримують ці державники! Але всі вони отримують від податків працюючих людей! Правда наразі завдяки допомозі донорів …Тому перш за все потрібна градація нарахувань оплати праці державних працівників!
показати весь коментар
29.10.2025 12:50 Відповісти
Лікарі та вчителі в Україні не є державними службовцями за офіційним визначенням, хоча вони працюють у державних установах і отримують зарплату з бюджету. Статус "державного службовця" стосується осіб, які обіймають посади в державних органах влади та їх апаратах, виконуючи організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції.
показати весь коментар
29.10.2025 13:03 Відповісти
То потрібно розписати у кого збільшилася зарплатня у держслужбовців..Бо у декого було 8-10 тисяч а тепер 14..
показати весь коментар
29.10.2025 12:55 Відповісти
зарплата упирів

показати весь коментар
29.10.2025 12:56 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2025 12:58 Відповісти
военным хватает (+тцк кормят овы и мда), учителям, врачам хватает. Остальным повышайте сколько хотите, народ прокормит
показати весь коментар
29.10.2025 13:03 Відповісти
проте 78,6% чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою за професійне виконання обов'язків та ініціативність
Это какой то нонсенс.
Практически каждый чиновник имеет обвинение органов в халатности.
Халатность это что? Это непрофессионализм вызванный ограниченными умственными способностями чиновника при тратах ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета.
Таким образом эти чиновники и их родственно-кумовское окружение должно страдать халатностью и в своей личной жизни - есть гнилые помидоры по цене черной икры, ездить на автомобиле Таврия по цене Бентли, жить в хрущевке по цене дворца, лечиться в государственной больнице ......
Вы замечали такую халатность в их личной жизни?
Так может пора называть и карать не за халатность, а за воровство группой лиц?
показати весь коментар
29.10.2025 13:07 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2025 13:16 Відповісти
С какого *** у госслужащих поднялись зарплаты на 43%?! Экономика поднялась на 43%?! Или экспорт вырос на 43%?!
Почему бизнесмены в полной жопе, экономика в полной жопе, а госслужащие в шоколаде?!?!
Им ещё и мало!!! ******!!!!
Власть сама уничтожает экономику Украины!!!!
показати весь коментар
29.10.2025 13:17 Відповісти
А чого це коментатори виють?Влада своїї шісток годує,щоб ситі і слухняні були.Хіба ви не за це голосували?Ну не пощастило вам попасти в касту держслужбовців.Чого виєте?"нє нада завідовать".
показати весь коментар
29.10.2025 13:27 Відповісти
Якщо мала зряплата то хай ідуть на Рошен . Там гарно платять , але там ж там і вй0б¥вать потрібно по 12 годин .
показати весь коментар
29.10.2025 13:31 Відповісти
А ще є Щасливе за Борисполем . Там рибне виробництво . Теж гарно платять . +4 в цеху
показати весь коментар
29.10.2025 13:33 Відповісти
с таким подходом разбазаривания бюдджетных средств, доживемся что прод.каритоки будут выдавать
показати весь коментар
29.10.2025 13:38 Відповісти
Є варіант перевести їх на 100000 +!!!
Не, не хочете?
показати весь коментар
29.10.2025 13:39 Відповісти
Як гарненько за спинами оціх відправлених зеленским на смерть людей підвишати та підвишати зарплатню - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
показати весь коментар
29.10.2025 13:58 Відповісти
Дуже цікаво. Порівняння простого спеціаліста районного рівня (якого всі зая...ують з усіх боків) та спеціаліста рівня міністерства або центрального органу влади. То тут неба і земля. Про зарплати якихось замніністрів, міністрів і т.д. і т.п. я мовчу. Найнижчу ланку завжди скорочують на нагинають збільшуючі об'єми робіт. Зато в міністерствах +100500 управлінь, департаментів, відділів... хєр зрозумієш хто і за що відповідає. А в селі десь в старостинському окрузі 1 спеціаліст на посаді якогось діловода, так він і юрист, і соціальний робітник, і фінансист, і земельник, і архітектор, і економіст, і бухгалтер...
показати весь коментар
29.10.2025 14:20 Відповісти

