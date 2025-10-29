Українська мережа "Аврора" відкриється у Болгарії

Найбільша українська мережа форматy one dollar store "Аврора Мультимаркет" планує вийти на ринок Болгарії у найближчі місяці.

Генеральний директор і співзасновник мережі Тарас Панасенко заявив, що компанія спочатку відкриє там тестові магазини, йдеться в інтерв'ю "NV.Бізнес".

За його словами, постачання до Болгарії здійснюватимуть з Румунії, де "Аврора" працює з кінця 2023 року і вже має понад 60 магазинів. Це дає змогу швидко підживити нові точки асортиментом без запуску окремої логістики на старті.

Панасенко нагадав, що мережа розглядала також Молдову та Узбекистан, але відкривати магазини поза ЄС складніше через інше законодавство та митні бар’єри. Обрання Болгарії пояснюється можливістю простішого переміщення товарів у межах єдиного ринку та регуляторною сумісністю.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що група "Метінвест" створила єдину систему управління для трьох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі, щоб підвищити ефективність роботи та зберегти обсяги виробництва під час війни.

За словами фінансового директора об'єднаного ГЗК Андрія Шевцова, рішення про об'єднання дало змогу швидше ухвалювати рішення, координувати ресурси й забезпечити стабільну роботу комбінатів, де працює понад 10,5 тис. працівників.