Єдине управління – більша ефективність: Як "Метінвест" об’єднав три ГЗК для підвищення продуктивності

Група "Метінвест" створила єдину систему управління для трьох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі, щоб підвищити ефективність роботи та зберегти обсяги виробництва під час війни.

Про це розповів фінансовий директор об'єднаного ГЗК Андрій Шевцов на Ukrainian CFO Forum 2025 у Києві.

За словами Шевцова, рішення об'єднати три підприємства в єдину управлінську структуру дало змогу швидше ухвалювати рішення, координувати ресурси й забезпечити стабільну роботу комбінатів, де працює понад 10,5 тис. працівників.

"Ми хотіли не просто швидко ухвалювати рішення, а так само швидко їх реалізовувати. Об'єднати експертизи, подолати внутрішній супротив і досягти синергії, щоб підвищити якість продукції без зростання собівартості", – пояснив Шевцов.

Із початку повномасштабної війни "Метінвест" втратив частину активів у Маріуполі, Авдіївці та Покровську, а чисельність працівників скоротилася з 110 тис. до 50 тис. Попри це компанія зберегла виробництво та залишилася одним із найбільших корпоративних донорів держави, надавши допомогу Україні на суму 9,7 млрд грн.

Шевцов наголосив: основне завдання об'єднаного ГЗК – зменшити собівартість і підвищити продуктивність за рахунок енергоефективності, синергії та оптимізації витрат.

"Роль CFO сьогодні – бути драйвером змін через людей. Без спільного бачення та прозорої комунікації між службами трансформація не відбудеться", – зазначив він.

Завдяки єдиному управлінню компанія змогла знизити витрати, продовжити строк служби техніки, швидше реалізовувати управлінські рішення та скоротити кадровий дефіцит. Крім того, консолідація процесів спростила взаємодію з банками й аудиторами – тепер усі контакти проходять через єдиний фінансовий центр, що прискорило аудит і роботу з кредитними лініями.

Шевцов також звернув увагу, що кадровий дефіцит залишається серйозним викликом: у компанії відкрито понад 4 тис. вакансій. За його словами, рішення уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років лише поглибило проблему, адже система бронювання ключових спеціалістів залишається непрозорою.

"Фінансова функція має не просто рахувати витрати, а бути партнером виробництва – розуміти технологічні процеси, оптимізувати ресурси й підтримувати безперервність роботи. Це головна умова для стійкості бізнесу в час війни", – підсумував Шевцов.

Об'єднаний ГЗК "Метінвесту" відзвітував про суму податків та зборів за перше півріччя 2025 року: за перші шість місяців ПівнГЗК, ЦГЗК та ІнГЗК перерахували до державної скарбниці та міських бюджетів 2,6 млрд грн.

Наразі "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року група вклала більше 28 млрд грн інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Як повідомлялося, група "Метінвест" Ріната Ахметова ввійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців України за версією NV та Odgers. Компанію відзначили за підтримку працівників під час війни, програми реінтеграції ветеранів та розвиток персоналу. Від початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала понад 28 млрд грн у вітчизняну економіку, та надала 9,7 млрд грн допомоги Україні, зокрема 5,2 млрд грн – ЗСУ у межах ініціативи "Сталевий фронт".

До того повідомлялося, що група "Метінвест" потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України за версією порталу Delo.ua.

Також стало відомо, що група "Метінвест" увійшла до 30 найкращих роботодавців для ветеранів і ветеранок 2025 року в Україні за версією Forbes Ukraine.